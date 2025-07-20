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Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçının hazırlıklarına başladı

Avrupa mesaisine başlayacak olan Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçının hazırlıklarına başladı
Burak Kavuncu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 24 Temmuz Perşembe günü sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmayla devam etti. Antrenman, dar alanda yapılan maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına salonda yapacağı günün ikinci çalışmasıyla devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Shakhtar Donetsk beşiktaş
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