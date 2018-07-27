SPOR

Beşiktaş Simon Mignolet'in peşine düştü!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.07.2018 22:17 | Son Güncelleme

Fabri'yi Fulham'a satan ve yeni kaleci arayışına giren Beşiktaş'ın Liverpool forması giyen Simon Mignolet ile temas halinde olduğu iddia edildi.

Beşiktaş Simon Mignolet'in peşine düştü!

Yeni kaleci arayışında olan Beşiktaş için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İngiliz Sky Sports'un iddiasına göre Beşiktaş, Liverpool'un Belçikalı kalecisi Simon Mignolet ile görüşüyor.

ALISSON SONRASI GÖZDEN DÜŞTÜ

70 milyon Euro'ya kaleyi Alisson ile güçlendiren Liverpool'da Mignolet iyice gözden düşmüştü.

Geçen sezon Liverpool'da kaleyi kaptıran 30 yaşındaki kaleci Premier Lig'de 19 maça görev alırken 24 gol yedi, 7 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

(Sporx)

PARTNER1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?
Beşiktaş Umut Nayir'ı kadrosuna kattığını açıkladı!Beşiktaş Umut Nayir'ı kadrosuna kattığını açıkladı!
Beşiktaş Enzo Roco transferini açıkladı!Beşiktaş Enzo Roco transferini açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Simon Mignolet

En Çok Okunan Haberler

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

Avrupa liglerinde biten transferler!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Çin kulübü Vida için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarttı

Çin kulübü Vida için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarttı

Fatih Terim: Ben Ozan Tufan'ı hiç istemedim!

Fatih Terim: Ben Ozan Tufan'ı hiç istemedim!

Enzo Roco'nun sevgilisi şimdiden ses getirdi

Enzo Roco'nun sevgilisi şimdiden ses getirdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş Simon Mignolet'in peşine düştü!

Beşiktaş Simon Mignolet'in peşine düştü!

Beşiktaş Umut Nayir'ı kadrosuna kattığını açıkladı!

Beşiktaş Umut Nayir'ı kadrosuna kattığını açıkladı!

Beşiktaş Enzo Roco transferini açıkladı!

Beşiktaş Enzo Roco transferini açıkladı!

Çin kulübü Vida için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarttı

Çin kulübü Vida için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarttı

Fikret Orman ile Ali Koç'tan transfer anlaşması

Fikret Orman ile Ali Koç'tan transfer anlaşması

Trabzonspor'da Ünal Karaman Atiba'yı istiyor

Trabzonspor'da Ünal Karaman Atiba'yı istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.