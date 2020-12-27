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Beşiktaş, Sivasspor karşısında galibiyet peşinde

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.12.2020 12:33 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.

Beşiktaş, Sivasspor karşısında galibiyet peşinde

Siyah beyazlılar Sivasspor maçı öncesinde 14 haftada 13 maçta topladığı 25 puanla 4. sırada bulunuyor. 11. haftada 4'üncülüğe yükselen ve 4 haftadır sıralamadaki yeri değişmeyen Beşiktaş, Sivasspor'u yenmesi halinde, bu haftayı BAY geçecek Fenerbahçe'nin üzerine çıkarak 3'üncülüğe yerleşecek. Hatta Beşiktaş'ın, Aytemiz Alanyaspor'un yenilmesi halinde 2'nci sıraya çıkma şansı bile bulunuyor.

4 FUTBOLCU EKSİK

Siyah beyazlılarda, Sivasspor maçı öncesinde 4 futbolcu sakatlık ve özel mazeret sebebiyle forma giyemeyecek.

İki gün önce annesi vefat eden ve cenaze töreni için yarın Kamerun'a gidecek olan Aboubakar, 3 Ocak'ta yapılacak cenaze töreninden sonra döneceği için, sadece Sivasspor değil Hes Kablo Kayserispor maçında da forma giyemeyecek.

Ankaragücü maçından sonra çekilen MR'ında, sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği açıklanan Josef de Souza da, Sivasspor maçında kesin olarak oynamayacak bir diğer isim. Josef'in Kayserispor maçında oynama ihtimali de bir hayli düşük.

Aboubakar ve Josef de Souza ile beraber yarın forma giymeyecek diğer iki futbolcu ise yine haftalardır sakat olan Gökhan Töre ve Adem Ljajic.

SERGEN YALÇIN'DAN CYLE LARİN VE DORUKHAN KARARI

Teknik direktör Sergen Yalçın, Aboubakar ve Josef'in yokluğunda mecburi değişiklikler yapacak.

Kaleyi son iki maçta olduğu gibi Ersin'e vermesi beklenen Yalçın'ın defans hattını, Rosier-Vida-Welinton-N'Sakala'dan oluşturması bekleniyor. Orta sahada defansif oyuncu olarak Josef'in yerine Dorukhan veya Necip en kuvvetli iki aday. Hücumda ise öndeki dörtlü Ghezzal-Atiba-Mensah-N'Koudou'dan kurulacak. Aboubakar'ın yokluğunda santrforda oynayacak futbolcu ise Cyle Larin.

Beşiktaş'ın Sivasspor karşısındaki muhtemel onbiri; Ersin - Roiser, Vida, Welinton, N'Sakala, Dorukhan (Necip), Ghezzal, Atiba, Mensah, N'Koudou ve Larin şeklinde.

MENSAH VE VİDA CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Mensah ve Domagoj Vida, Sivasspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Her iki oyuncu da yarın akşam sarı kart görmeleri durumunda cezalı olacak ve 16'ncı haftadaki Kayserispor deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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