Beşiktaş, Sivasspor karşısında galibiyet peşinde

Siyah beyazlılar Sivasspor maçı öncesinde 14 haftada 13 maçta topladığı 25 puanla 4. sırada bulunuyor. 11. haftada 4'üncülüğe yükselen ve 4 haftadır sıralamadaki yeri değişmeyen Beşiktaş, Sivasspor'u yenmesi halinde, bu haftayı BAY geçecek Fenerbahçe'nin üzerine çıkarak 3'üncülüğe yerleşecek. Hatta Beşiktaş'ın, Aytemiz Alanyaspor'un yenilmesi halinde 2'nci sıraya çıkma şansı bile bulunuyor.

4 FUTBOLCU EKSİK

Siyah beyazlılarda, Sivasspor maçı öncesinde 4 futbolcu sakatlık ve özel mazeret sebebiyle forma giyemeyecek.

İki gün önce annesi vefat eden ve cenaze töreni için yarın Kamerun'a gidecek olan Aboubakar, 3 Ocak'ta yapılacak cenaze töreninden sonra döneceği için, sadece Sivasspor değil Hes Kablo Kayserispor maçında da forma giyemeyecek.

Ankaragücü maçından sonra çekilen MR'ında, sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği açıklanan Josef de Souza da, Sivasspor maçında kesin olarak oynamayacak bir diğer isim. Josef'in Kayserispor maçında oynama ihtimali de bir hayli düşük.

Aboubakar ve Josef de Souza ile beraber yarın forma giymeyecek diğer iki futbolcu ise yine haftalardır sakat olan Gökhan Töre ve Adem Ljajic.