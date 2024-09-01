Beşiktaş, Sivasspor karşısında hata yapmadı! Immobile bu maçı da boş geçmedi... Kartal 3'te 3 yaptı!

Trendyol Süper Lig'in 4.haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Beşiktaş mücadeleden Ciro Immobile'nin penaltıdan ve Gedson Fernandes'in son bölümde attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Ciro Immobile ve 89.dakikada Gedson Fernandes'in ayağından buldu.
Siyah - beyazlılar bu sonuçla birlikte puanını 9'a yükseltirken, Sivasspor 4 puanda kaldı.
Beşiktaş'ın gol makinesi Ciro Immobile, Sivasspor maçını da boş geçmedi. 27. dakikada kazanılan penaltıda beyaz noktanın başına geçen İtalyan yıldız, topla kaleciyi ayrı yere göndererek takımın 1-0 öne geçirdi. İtalyan yıldız böylece Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 3 gole ulaşırken 6 maçtaki toplam gol sayısını da 7'ye yükseltti.
Beşiktaş'ın son transferi Felix Uduokhai, ayağının tozuyla ilk kez siyah-beyazlı taraftarının karşısına çıktı. Hollandalı teknik adam yeni transfere ilk 11'de şans verdi.
Ligde oynadığı iki maçtada sol kanatta Semih Kılıçsoy'a şans veren Giovanni van Bronckhorst, Sivasspor karşısında o mevkiye Rafa Silva'yı çekti. Hollandalı hoca, on numara mevkisinde ise Ernest Muçi'ye bu sezon ilk defa 11'de şans tanıdı.