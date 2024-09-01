Beşiktaş, Sivasspor karşısında hata yapmadı! Immobile bu maçı da boş geçmedi... Kartal 3'te 3 yaptı!

Trendyol Süper Lig'in 4.haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Beşiktaş mücadeleden Ciro Immobile'nin penaltıdan ve Gedson Fernandes'in son bölümde attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Ciro Immobile ve 89.dakikada Gedson Fernandes'in ayağından buldu.

Siyah - beyazlılar bu sonuçla birlikte puanını 9'a yükseltirken, Sivasspor 4 puanda kaldı.

BU MAÇI DA BOŞ GEÇMEDİ

Beşiktaş'ın gol makinesi Ciro Immobile, Sivasspor maçını da boş geçmedi. 27. dakikada kazanılan penaltıda beyaz noktanın başına geçen İtalyan yıldız, topla kaleciyi ayrı yere göndererek takımın 1-0 öne geçirdi. İtalyan yıldız böylece Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 3 gole ulaşırken 6 maçtaki toplam gol sayısını da 7'ye yükseltti.

UDUOKHAI'DEN SİFTAH

Beşiktaş'ın son transferi Felix Uduokhai, ayağının tozuyla ilk kez siyah-beyazlı taraftarının karşısına çıktı. Hollandalı teknik adam yeni transfere ilk 11'de şans verdi.

11'DE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Ligde oynadığı iki maçtada sol kanatta Semih Kılıçsoy'a şans veren Giovanni van Bronckhorst, Sivasspor karşısında o mevkiye Rafa Silva'yı çekti. Hollandalı hoca, on numara mevkisinde ise Ernest Muçi'ye bu sezon ilk defa 11'de şans tanıdı.