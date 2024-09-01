SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş, Sivasspor karşısında hata yapmadı! Immobile bu maçı da boş geçmedi... Kartal 3'te 3 yaptı!

Beşiktaş, Sivasspor karşısında hata yapmadı! Immobile bu maçı da boş geçmedi... Kartal 3'te 3 yaptı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.09.2024 23:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'e 6 puanla giriş yapan Beşiktaş, 4. hafta mücadelesinde evinde Sivasspor'u konuk etti. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano'yu eleyen siyah-beyazlılar, sahadan Ciro Immobile ve Gedson Fernandes'in attığı gollerle sahadan 2-0 üstün ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Giovanni van Bronckhorst'un öğrencileri maç eksiğiyle puanını 9'a yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 4.haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Beşiktaş mücadeleden Ciro Immobile'nin penaltıdan ve Gedson Fernandes'in son bölümde attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Ciro Immobile ve 89.dakikada Gedson Fernandes'in ayağından buldu.

Siyah - beyazlılar bu sonuçla birlikte puanını 9'a yükseltirken, Sivasspor 4 puanda kaldı.

BU MAÇI DA BOŞ GEÇMEDİ

GWajF8lXYAAZmlA

Beşiktaş'ın gol makinesi Ciro Immobile, Sivasspor maçını da boş geçmedi. 27. dakikada kazanılan penaltıda beyaz noktanın başına geçen İtalyan yıldız, topla kaleciyi ayrı yere göndererek takımın 1-0 öne geçirdi. İtalyan yıldız böylece Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 3 gole ulaşırken 6 maçtaki toplam gol sayısını da 7'ye yükseltti.

UDUOKHAI'DEN SİFTAH

GWab2-3XsAA-8a6 (1)

Beşiktaş'ın son transferi Felix Uduokhai, ayağının tozuyla ilk kez siyah-beyazlı taraftarının karşısına çıktı. Hollandalı teknik adam yeni transfere ilk 11'de şans verdi.

11'DE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

GWaTmpiWoAAgUiU

Ligde oynadığı iki maçtada sol kanatta Semih Kılıçsoy'a şans veren Giovanni van Bronckhorst, Sivasspor karşısında o mevkiye Rafa Silva'yı çekti. Hollandalı hoca, on numara mevkisinde ise Ernest Muçi'ye bu sezon ilk defa 11'de şans tanıdı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor beşiktaş
En Çok Okunan Haberler
Ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba hayatını kaybetti!

Ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba hayatını kaybetti!

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen maç çıkışı saldırıya uğradı!

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen maç çıkışı saldırıya uğradı!

A. Demirspor maçının ardından kriz! Tüm paylaşımları sildi... Resmi açıklama bekleniyor

A. Demirspor maçının ardından kriz! Tüm paylaşımları sildi... Resmi açıklama bekleniyor

Dünyaca ünlü futbolcuya maç çıkışı silahlı saldırı! Camı kırıp kolundaki saati istediler

Dünyaca ünlü futbolcuya maç çıkışı silahlı saldırı! Camı kırıp kolundaki saati istediler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.