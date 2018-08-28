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Beşiktaş Sompo Japan Burak Can Yıldızlı'yı transfer etti

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 28.08.2018 14:12 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş Sompo Japan, kadrosuna 1994 doğumlu Burak Can Yıldız'ı dahil etti.

Beşiktaş Sompo Japan Burak Can Yıldızlı'yı transfer etti

Ufuk Sarıca'yla yolların ayrılmasının ardından takımın başına Dusko Ivanovic'i getiren Beşiktaş Sompo Japan, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Demir İnşaat Büyükçekmece forması giyen 2.02 boyundaki forvet oyuncusu Burak Can Yıldızlı'yla 1 yıllık anlaşmaya vardı. Burak Can, geçtiğimiz sezon 4.7 sayı ve 2.7 ribaund ortalamasıyla oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Can Yıldızlı Beşiktaş Sompo Japan Türkiye Basketbol Ligi

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