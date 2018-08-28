Beşiktaş Sompo Japan Burak Can Yıldızlı'yı transfer etti

Ufuk Sarıca'yla yolların ayrılmasının ardından takımın başına Dusko Ivanovic'i getiren Beşiktaş Sompo Japan, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Demir İnşaat Büyükçekmece forması giyen 2.02 boyundaki forvet oyuncusu Burak Can Yıldızlı'yla 1 yıllık anlaşmaya vardı. Burak Can, geçtiğimiz sezon 4.7 sayı ve 2.7 ribaund ortalamasıyla oynadı.
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