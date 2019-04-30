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Beşiktaş Sompo Japan'da Ivan Buva sözleşmesini feshetti!

BASKETBOL HABERLERİ  | 30.04.2019 13:54 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig takımlarından Beşiktaş Sompo Japan'da Jason Rich'in ardından Ivan Buva da maaşının ödenmemesi nedeniyle ayrıldı.

Beşiktaş Sompo Japan'da Ivan Buva sözleşmesini feshetti!

Beşiktaş Sompo Japan’da maaş krizi yaşanmaya devam ederken flaş bir ayrılık yaşandı. Geçtiğimiz günlerde maaşlarını alamadıkları için Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol takımı idmana çıkmamıştı.

Beşiktaş Sompo Japan’da maaş krizi yaşanmaya devam ederken flaş bir ayrılık yaşandı. Bu gelişmelerin ardından siyah beyazlı ekibin Hırvat oyuncusu Ivan Buva maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetti ve takımdan ayrıldı.

Beşiktaş Sompo Japan'dan sözleşmesini feshederek takımdan ayrılan Buva arkadaşlarıyla vedalaştı. Siyah-Beyazlı takımda Jason Rich de kısa süre önce maddi kriz sebebiyle takımdan ayrılmıştı. Öte yandan maaşını alamayan ve bunu protesto eden diğer oyuncular bireysel çalışmalara devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tahincioğlu Basketbol Süper Lig Ivan Buva Beşiktaş Sompo Japan

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