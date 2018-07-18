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Beşiktaş Sompo Japan'da Oktay Mahmuti sesleri

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 18.07.2018 07:56 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon Galatasaray Erkek Basketbol takımının başına olan tecrübeli koç Oktay Mahmuti'nin ismi Beşiktaş ile geçiyor...

Beşiktaş Sompo Japan'da Oktay Mahmuti sesleri

Başantrenör Ufuk Sarıca ile yolları ayıran ancak henüz bunu resmileştirmeyen Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımfnda yeni hoca için iki isim gündemde. Bunlar Oktay Mahmuti ile Burak Bıyıktay. Oktay Mahmuti fazla transfer bütçesi talep ederse Siyah-Beyazlılar'ın Fikret Orman'a yakın Bıyıktay ile anlaşması bekleniyor. (STAR)

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Anahtar Kelimeler:
Oktay Mahmuti Beşiktaş Galatasaray

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