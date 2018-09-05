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Beşiktaş Sompo Japan, Dusan Cantekin’i kadrosuna kattı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.09.2018 18:56 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan, Dusan Cantekin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Sompo Japan, Dusan Cantekin’i kadrosuna kattı

Beşiktaş, 2018-2019 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışması kapsamında, Sırp asıllı Duşan Cantekin’i kadrosuna kattı. 2.21 cm boyunda olan 28 yaşındaki pivot, son olarak Yeşilgiresun Belediye forması giymişti.


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Anahtar Kelimeler:
Dusan Cantekin Beşiktaş Sompo Japan

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