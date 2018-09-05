Beşiktaş Sompo Japan, Dusan Cantekin’i kadrosuna kattı

Beşiktaş, 2018-2019 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışması kapsamında, Sırp asıllı Duşan Cantekin’i kadrosuna kattı. 2.21 cm boyunda olan 28 yaşındaki pivot, son olarak Yeşilgiresun Belediye forması giymişti.



