Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş Sompo Japan'ın yeni başantrenörü, Dusko Ivanovic oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 61 yaşındaki Karadağlı başantrenörle 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerinde uzun yıllar Baskonia'yı çalıştıran Ivanovic, Barcelona ve Panathinaikos'ta da görev yaptı. Son olarak Rus ekibi Khimki'yi çalıştıran tecrübeli başantrenör, geçen sezonu boşta geçirdi.
Baskonia'yı 2001-2002 ve 2009-2010 sezonlarında İspanya Ligi şampiyonu yapan Ivanovic, 1999-2000 sezonunda ise Fransız temsilcisi Limoges'a Korac Kupası'nı kazandırdı.
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