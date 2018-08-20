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Beşiktaş Sompo Japan'ın yeni başantrenörü Dusko Ivanovic oldu

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 20.08.2018 17:14 | Son Güncelleme

Beşiktaş Sompo Japan, yeni başantrenörünü buldu. Ufuk Sarıca ile yollarını ayıran Beşiktaş Sompo Japan, başantrenörlük görevine Dusko Ivanovic'i getirdi.

Beşiktaş Sompo Japan'ın yeni başantrenörü Dusko Ivanovic oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş Sompo Japan'ın yeni başantrenörü, Dusko Ivanovic oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 61 yaşındaki Karadağlı başantrenörle 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde uzun yıllar Baskonia'yı çalıştıran Ivanovic, Barcelona ve Panathinaikos'ta da görev yaptı. Son olarak Rus ekibi Khimki'yi çalıştıran tecrübeli başantrenör, geçen sezonu boşta geçirdi.

Baskonia'yı 2001-2002 ve 2009-2010 sezonlarında İspanya Ligi şampiyonu yapan Ivanovic, 1999-2000 sezonunda ise Fransız temsilcisi Limoges'a Korac Kupası'nı kazandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Sompo Japan Dusko Ivanovic

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