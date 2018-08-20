Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş Sompo Japan'ın yeni başantrenörü, Dusko Ivanovic oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 61 yaşındaki Karadağlı başantrenörle 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde uzun yıllar Baskonia'yı çalıştıran Ivanovic, Barcelona ve Panathinaikos'ta da görev yaptı. Son olarak Rus ekibi Khimki'yi çalıştıran tecrübeli başantrenör, geçen sezonu boşta geçirdi.

Baskonia'yı 2001-2002 ve 2009-2010 sezonlarında İspanya Ligi şampiyonu yapan Ivanovic, 1999-2000 sezonunda ise Fransız temsilcisi Limoges'a Korac Kupası'nı kazandırdı.

