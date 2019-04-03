Beşiktaş Sompo Japan oyuncuları antrenmana çıkmama kararı aldı!

Beşiktaş'ta sezon başından bu yana futbolculara yapılan ve yapılaması gereken ödemelerin gecikmesi ile ilgili yaşanan olaylar, futbol takımının UEFA'dan ceza alacağı ihtimalini dahi tartışılır hale getirdi.

Bu duruma erkek basketbol takımının 4 aydır maaşları ödenmediği için antrenmanlara çıkmama kararı da eklendiğinde yaşanan maddi sıkıntıların büyüklüğü göze çarpıyor.

Bu sıkıntıyı aşmak için sürekli yeni kaynak arayışlarında olan yönetim loca satışları ve yeni kredilerle futbol takımının geciken ödemelerini hafta içinde yapmaya başladı. UEFA'dan yeni sezon için alınacak lisans konusunda Mayıs ayının ortasına kadar süresi olan yönetim kalan sürede tüm ödemeleri yaparak lisans konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını düşünüyor.

Ancak basketbolcular için durum aynı değil. 4 aydır maaşları ödenmediği için bu sabah antrenmana çıkmayan erkek basketbol takımı oyuncuları, yeni bir karar daha alarak personelin 5, kendilerinin de 4 aylık biriken alacakları ödeninceye kadar antrenmana çıkılmayacağını idareciler vasıtasıyla sorumlu yönetici Cihat Kumuşoğlu'na bildirdi.

Özellikle yabancı basketbolcuların kulübe ihtar çektikleri ve alacaklarının ödenmemesi halinde kısa süre içinde serbest kalma hakkına sahip olacakları da gelen bilgiler arasında.

