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Beşiktaş Sompo Sigorta Birkan Batuk'u kadrosuna kattı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 10.08.2019 17:54 | Son Güncelleme

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, 29 yaşındaki forvet Birkan Batuk'u kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Beşiktaş Sompo Sigorta Birkan Batuk'u kadrosuna kattı

Beşiktaş Sompo Sigorta, Birkan Batuk'u kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı ekip, milli basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Sompo Sigorta, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin son transferi milli basketbolcu Birkan Batuk oldu. Geçtiğimiz yıl Pınar Karşıyaka'da forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon Beşiktaş Sompo Sigorta'nın başarısı için ter dökecek. Birkan Batuk hamlesiyle birlikte Beşiktaş Sompo Sigorta, bu sezonki 6'ıncı transferini yapmış oldu. Siyah-beyazlı ekip daha önce Shaquielle McKissic, Jordan Theodore, Nemanja Djurisic, İsmet Akpınar ve James Michael McAdoo'yu kadrosuna katmıştı. Beşiktaş Sompo Sigorta, yeni sezon hazırlıklarına 10 Ağustos'ta başlayacak.

Birkan Batuk geçtiğimiz yıl Pınar Karşıyaka formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 14 maçta 10.5 sayı, 2.5 ribaund, 2.4 asist ortalamaları yakalamıştı.

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