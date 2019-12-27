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  4. Jordan Theodore, Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrıldı

Jordan Theodore, Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrıldı

BASKETBOL HABERLERİ  | 27.12.2019 17:58 | Son Güncelleme

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyun kurucusu Jordan Theodore, siyah-beyazlı ekiple yollarını ayırdığını duyurdu.

Jordan Theodore, Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrıldı

Theodore, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, teknik heyet ve oyuncu arkadaşlarına teşekkür ederek, "Özellikle inanılmaz taraftarlara teşekkür ediyorum. Maalesef sizinle olan beraberliğim bitti. Yeniden görüşene dek başarılı olmanız dileğiyle, kartal hep yüksek uçsun" ifadelerine yer verdi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol Beşiktaş Sompo Japan Jordan Theodore

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