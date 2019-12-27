Jordan Theodore, Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrıldı

Theodore, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, teknik heyet ve oyuncu arkadaşlarına teşekkür ederek, "Özellikle inanılmaz taraftarlara teşekkür ediyorum. Maalesef sizinle olan beraberliğim bitti. Yeniden görüşene dek başarılı olmanız dileğiyle, kartal hep yüksek uçsun" ifadelerine yer verdi.
(AA)
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