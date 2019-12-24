Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılan Dusko Ivanovic, Baskonia ile anlaştı

Baskonia Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Karadağlı başantrenör, sezon sonuna kadar takımın başında yer alacak.
Ivanovic yönetimindeki Baskonia, THY Avrupa Ligi'nde 26 Aralık Perşembe günü Almanya temsilcisi ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek.
(AA)
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