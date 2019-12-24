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Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılan Dusko Ivanovic, Baskonia ile anlaştı

BASKETBOL HABERLERİ  | 24.12.2019 16:01 | Son Güncelleme

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın yollarını ayırdığı Karadağlı başantrenör Dusko Ivanovic, THY Avrupa Ligi'nde yer alan İspanya temsilcisi Baskonia ile anlaştı.

Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılan Dusko Ivanovic, Baskonia ile anlaştı

Baskonia Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Karadağlı başantrenör, sezon sonuna kadar takımın başında yer alacak.

Ivanovic yönetimindeki Baskonia, THY Avrupa Ligi'nde 26 Aralık Perşembe günü Almanya temsilcisi ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol Baskonia Beşiktaş Beşiktaş Sompo Sigorta Dusko Ivanovic

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