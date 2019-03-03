Beşiktaş son 8 sezonun en kötü performansını yaşıyor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile 2-2 berabere kalan ve son 2 maçta 4 puan yitiren Beşiktaş'ta işler herkes için kötü gidiyor. Siyah-beyazlı ekip, 24. haftalar itibarıyla, 25 Mart 2012'de kulüp başkanı olan Fikret Orman döneminin en kötü performansını bu sezon ortaya koydu.

Süper Lig'deki 24 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgiyle 41 puan toplayan Beşiktaş, Orman başkanlığında geride kalan 6 sezonu arattı. Geçen sezonki 24. haftayı 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgiyle 47 puanla tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 2016-2017'de ise 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 54 puan alarak geçti.

Beşiktaş, Orman'ın başkanlığındaki ilk şampiyonluk sezonu olan 2015-2016'nın 24. haftasında ise 18 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 57 puana ulaştı. 2014-2015'in 24. haftasında 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle 54 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'te ise aynı periyotta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi sonunda 46 puan elde etti.