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Beşiktaş son 8 sezonun en kötü performansını yaşıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.03.2019 12:32 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı takım, 24. haftalar itibarıyla topladığı 41 puanla kulüp başkanı Fikret Orman dönemindeki en düşük performansı sergiledi.

Beşiktaş son 8 sezonun en kötü performansını yaşıyor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile 2-2 berabere kalan ve son 2 maçta 4 puan yitiren Beşiktaş'ta işler herkes için kötü gidiyor. Siyah-beyazlı ekip, 24. haftalar itibarıyla, 25 Mart 2012'de kulüp başkanı olan Fikret Orman döneminin en kötü performansını bu sezon ortaya koydu.

Süper Lig'deki 24 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgiyle 41 puan toplayan Beşiktaş, Orman başkanlığında geride kalan 6 sezonu arattı. Geçen sezonki 24. haftayı 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgiyle 47 puanla tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 2016-2017'de ise 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 54 puan alarak geçti.

Beşiktaş, Orman'ın başkanlığındaki ilk şampiyonluk sezonu olan 2015-2016'nın 24. haftasında ise 18 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 57 puana ulaştı. 2014-2015'in 24. haftasında 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle 54 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'te ise aynı periyotta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi sonunda 46 puan elde etti.

FEDA'DAN GERİYE DÜŞTÜ

Beşiktaş, bu sezonun 24. haftasındaki performansıyla Fikret Orman'ın "feda" sezonu ilan ettiği 2012-2013'ün de gerisine düştü. Kulübün başına 2011-2012'de gelen ve başkanlığındaki ilk heyecanı söz konusu sezondaki 32. haftada yaşayan Orman'ın ilk icraat sezonu olan 2012-2013'ün 24. haftasında Beşiktaş, 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgiyle 42 puana ulaşmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN DE BEŞİKTAŞ'TA EN KÖTÜ SEZONU

Siyah-beyazlı takım, 24. haftalar itibarıyla teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki en kötü performansını bu sezon ortaya koydu. Takımda 4. yılını geçiren Güneş yönetiminde bu sezon 41 puan toplayan Beşiktaş, geçen sezon aynı dönemi 47 puanla geçmişti. Siyah-beyazlı ekip üst üste şampiyon olduğu 2015-2016'nın 24. haftasında 57 puana ulaşırken, 2016-2017'de ise 54 puan elde etti.

SON 8 SEZONUN EN KÖTÜ PERFORMANSI

Beşiktaş, 24. haftalar dikkate alındığında son 8 sezonun en kötü performansını da 2018-2019'da sergiledi. 2018-2019'un öncesindeki 6 sezonun üstünde performans sergileyemeyen siyah-beyazlı ekip, 2011-2012'de aynı dönemi 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi sonunda 45 puanla tamamlamıştı. Beşiktaş, son olarak 2010-2011 sezonunun 24. haftasında 35 puan elde ederek kötü bir performans sergilemişti.

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş şenol güneş Kayserispor

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