Beşiktaş son dakika transfer haberi | Beşiktaş Loris Karius'u transfer ettiğini açıkladı!

Beşiktaş yeni kalecisini buldu! Fabri'yi Premier Lig ekiplerinden Fulham'a 6 milyon Euro bonservis bedeliyle satan siyah-beyazlılar kalecisini Premier Lig'den buldu! Kara Kartal, Liverpool'da forma giyen Alman kaleci Loris Karius'u kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Beşiktaş, dün Twitter kapak fotoğrafını "Come to Beşiktaş Loris Karius" yapmış ve taraftarlarını heyecanlandırmıştı. Kara Kartal transferi de yine Twitter üzerinden duyurdu.

LIVERPOOL DA DUYURDU

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, kaleci Loris Karius'un Beşiktaş'a kiralandığını bildirdi.

İngiliz ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Alman file bekçisinin iki yıllığına Beşiktaş'a kiralandığı kaydedildi.

2016 yılında Almanya'nın Mainz takımından transfer edilen Karius, Liverpool'da 49 maçta forma giydi.

İngiliz temsilcisi, yaz transfer döneminde İtalya'nın Roma takımında forma giyen Brezilyalı kaleci Alisson Becker'i 67 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş, Karius'un tanıtım videosunu yayınladıktan 10 dakika sonra yayından kaldırdı. Sonrasında, Türkçe olarak yeniden yayına aldı.

İşte Karius'un tanıtım videosu;

Beşiktaş, Loris Karius'un tanıtım videosunu Türkçe olarak yeniden yayınladı pic.twitter.com/Jpv6X87nyT — Mynet Spor (@mynetspor) 25 Ağustos 2018



