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Beşiktaş son dakika transfer haberi | Beşiktaş Loris Karius'u transfer ettiğini açıkladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.08.2018 21:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş, beklenen Loris Karius transferini gerçekleştirdi. Beşiktaş, Loris Karius'u kadrosuna kattığını, sosyal medyada video ile duyurdu. Beşiktaş, Karius ile ilgili yayınladığı videoyu yayından kaldırıp, sonrasında Türkçe olarak yeniden yayınladı. Liverpool da Loris Karius'u 2 yıllığına Beşiktaş'a kiraladığını açıkladı.

Beşiktaş yeni kalecisini buldu! Fabri'yi Premier Lig ekiplerinden Fulham'a 6 milyon Euro bonservis bedeliyle satan siyah-beyazlılar kalecisini Premier Lig'den buldu! Kara Kartal, Liverpool'da forma giyen Alman kaleci Loris Karius'u kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Beşiktaş, dün Twitter kapak fotoğrafını "Come to Beşiktaş Loris Karius" yapmış ve taraftarlarını heyecanlandırmıştı. Kara Kartal transferi de yine Twitter üzerinden duyurdu.

LIVERPOOL DA DUYURDU

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, kaleci Loris Karius'un Beşiktaş'a kiralandığını bildirdi.

İngiliz ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Alman file bekçisinin iki yıllığına Beşiktaş'a kiralandığı kaydedildi.

2016 yılında Almanya'nın Mainz takımından transfer edilen Karius, Liverpool'da 49 maçta forma giydi.

İngiliz temsilcisi, yaz transfer döneminde İtalya'nın Roma takımında forma giyen Brezilyalı kaleci Alisson Becker'i 67 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş, Karius'un tanıtım videosunu yayınladıktan 10 dakika sonra yayından kaldırdı. Sonrasında, Türkçe olarak yeniden yayına aldı.

İşte Karius'un tanıtım videosu;


PARTNERTam bir Brad Pitt hayranıyım!Tam bir Brad Pitt hayranıyım!
Loris Karius'a Dejan Lovren'den destekLoris Karius'a Dejan Lovren'den destek
Negredo'da flaş gelişmeNegredo'da flaş gelişme
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Loris Karius

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Takım
O
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Nerede ağlamayi seven kaleci var 8jk de.Birde Galatasaray dan özenti yapmişlar video yapmişlar :)
@esquer Allah a şükür fetöcülerin hiç bir şeyini almadık.Soda ..
şu transferide bu kadar övdüler be
Açlıktan ağzı kokan cincon ağlama Muslerayı da satarsanız Tolga’yı size veririz merak etmeyin
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