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Beşiktaş transferde bombayı patlattı! Adem Ljajic kimdir?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.08.2018 08:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş bombayı patlattı. Beşiktaş, Adem Ljajic transferini bitirdi. Sırp futbolcu ve Torino ile her konuda anlaşmaya vardı. Adem Ljajic'in menajeri Meris Dolovac, Sırp futbolcu ile birlikte Beşiktaş için İstanbul'a geldiğini gösteren fotoğrafları paylaştı.

Beşiktaş transferde bombayı patlattı! Adem Ljajic kimdir?

Beşiktaş, Adem Ljajic transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar, Sırp futbolcu ve kulübü Torino ile her konuda anlaştı. 26 yaşındaki Adem Ljajic'in transfer için gerekli evraklar yetişti. Adem Ljajic'in menajeri Meris Dolovac, Sırp futbolcu ile birlikte Beşiktaş için İstanbul'a geldiğini gösteren fotoğrafları paylaştı.

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ADEM LJAJIC KİMDİR?
Adem Ljajic, futbola ilk olarak 1998’de Josanica takımının alt yapısında başladı. Burada 7 sene kalan futbolcu, 2005 yılında ülkesinin köklü kulübü olan Partizan’ın altyapısına transfer oldu. Adem Ljajic, 2008 yılında gösterdiği performans sebebiyle as takıma yükseldi. Bu sayede profesyonel kariyerine başlayan Sırp futbolcu, 2 sezon boyunca 38 maçta forma giyip 9 gol attı. Partizan formasıyla yıldızını parlatan Adem Ljajic, 2010 yılında 6.8 milyon Euro karşılığında Fiorentina’ya transfer oldu.

Mor menekşelerde 3 sezon boyunca forma terletti ve bu süre içerisinde takımda değişilmez futbolculardan biri oldu. Toplamda 78 maça çıkıp 15 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. 2013 yılında 12 milyon Euro karşılığında ligin bir başka güçlü ekibi Roma’ya transfer oldu.

Roma ile ilk sezonunda 30 maça çıkıp 6 gol atan Ljajic, ikinci sezonunda 44 maçta sahne alıp 9 gol attı. 2015-2016 sezonunda ise Inter’e kiralık olarak gönderildi. Ljajic bir sezon sonra ise 9 milyon Euro bedelle Torino'nun yolunu tuttu.

ADEM LJAJIC'İN TORINO KARİYERİ
2016-2017 SEZONU | 33 maç / 10 gol - 9 asist
2017-2018 SEZONU | 27 maç / 6 gol - 10 asist

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Anahtar Kelimeler:
Adem Ljajic Beşiktaş torino

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