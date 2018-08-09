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Beşiktaş'a Negredo müjdesi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.08.2018 09:02 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in gözünden düşen Alvaro Negredo'ya Aston Villa talip oldu. İngiliz ekibi Jack Grealish’den gelen parayı Negredo transferinde kullanacak.

Beşiktaş'a Negredo müjdesi

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in gözünden düşen Negredo'ya talip üstüne talip var. Adı bir süredir Cardiff City ile anılan Alvaro Negredo’ya bir talip daha çıktı. İngiliz futbolunun köklü ekiplerinden Aston Villa’nın, İspanyol golcüyü kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Birmingham Mail’in geçtiği habere göre, elinde hazır forvet olarak yalnızca Jonathan Kodjia bulunan Aston Villa Teknik Direktörü Steve Bruce, orta saha oyuncusu Jack Grealish’in satışından gelmesi beklenen büyük paranın bir kısmıyla Negredo’yu aldıracak. Negredo transferinde kısa sürede önemli gelişmelerin olması bekleniyor. (Güneş)

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Anahtar Kelimeler:
Alvaro Negredo Aston Villa Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
medya ve basın oturup kendinizi hiç eleştiriyor musunuz ? BJK nin haftalardır sürekli farklı bir kulübe yolladığınız oyuncularının hepsi olduğu yerde duruyor, hiç adı geçmeyen adamları gitti, arkadaş Transfer öyle olur adam gelir ister konuşulur anlaşılır gider bitti gitti. Negredo ve Vida yaz boyunca yazmaktan bıkmadınız adamlara talip yok kulübe gelip biz bunları istiyoruz diyen yok bugün İngiltere transferi kapatıyor ne anlatıyorsunuz ?
Gofredo'yı alıp ne yapacak Villa ?
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