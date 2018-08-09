Beşiktaş'a Negredo müjdesi

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in gözünden düşen Negredo'ya talip üstüne talip var. Adı bir süredir Cardiff City ile anılan Alvaro Negredo’ya bir talip daha çıktı. İngiliz futbolunun köklü ekiplerinden Aston Villa’nın, İspanyol golcüyü kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Birmingham Mail’in geçtiği habere göre, elinde hazır forvet olarak yalnızca Jonathan Kodjia bulunan Aston Villa Teknik Direktörü Steve Bruce, orta saha oyuncusu Jack Grealish’in satışından gelmesi beklenen büyük paranın bir kısmıyla Negredo’yu aldıracak. Negredo transferinde kısa sürede önemli gelişmelerin olması bekleniyor. (Güneş)
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