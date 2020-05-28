SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş, sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı

Beşiktaş, sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.05.2020 22:05 | Son Güncelleme

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Menajerler, Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yuto Nagatomo'yu siyah-beyazlılara önerirken, yönetim bu öneriyi değerlendirmeye aldı.

Beşiktaş, sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı

Beşiktaş Yönetimi, yeni sezon için ihtiyaç duyulan bölgelere transfer için arayışlarını sürdürürken menajerler siyah beyazlılara birçok isim öneriyor.Kulübe başta kaleci olmak üzere sağ kanat, sol kanat ve orta sahaya birçok oyuncu öneren menajerler, Beşiktaş kulüp binasının kapısına adeta karargah kurdular.

NAGATOMO DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

Menajerlerin kulüp yöneticilerine önerdiği isimler arasında Fabrice N'Sakala, Yuto Nagatoma, Çağlar Şahin, Luis Nani, Fidan Aliti ve Emir Umit bulunuyor. Bu isimlerden en dikkat çekici isimse Nagatomo...

Galatasaray'da yabancı kontenjanına takılan ve lisansı dondurulan Japon sol bek, sezon sonunda serbest kalacak. Siyah-beyazlı yönetim diğer isimler gibi Nagatomo'yu da değerlendirmeye aldı.

KONTROL AMAÇLI TESTTEN GEÇTİLER

Öte yandan siyah-beyazlılar, dün sabah kontrol amaçlı koronavirüs testinden geçti. Test sonuçlarının yarın açıklanacağı belirtildi. (Haberler)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor
Beşiktaş'tan transfer bombasıBeşiktaş'tan transfer bombası
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kritik toplantı başladı

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kritik toplantı başladı

Erdoğan alınan kararları açıkladı

Erdoğan alınan kararları açıkladı

F.Bahçe'de ayrılık! Kadro dışı

F.Bahçe'de ayrılık! Kadro dışı

TFF'den flaş açıklama! İşte dev maçın tarihi...

TFF'den flaş açıklama! İşte dev maçın tarihi...

Süper Lig'de yeni fikstür açıklandı!

Süper Lig'de yeni fikstür açıklandı!

Beşiktaş'tan transfer bombası

Beşiktaş'tan transfer bombası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

TFF 2. Lig ekibi Beşiktaş'ın teklifini reddetti!

TFF 2. Lig ekibi Beşiktaş'ın teklifini reddetti!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş sözleri

En güzel Beşiktaş sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta koronavirüs testleri negatif çıktı

Beşiktaş'ta test sonuçları belli oldu

Karşıyakalı Doğukan İnci'ye Beşiktaş talip

Beşiktaş'tan transfer bombası

Negredo'nun Beşiktaş aşkı bitmemiş!

Negredo'nun Beşiktaş aşkı bitmemiş!

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Fenerbahçe kancası

Beşiktaşlı yıldıza F.Bahçe kancası

Caner Erkin' sürpriz talip

Caner Erkin transferinde sürpriz talip!

Mesut Urgancılar'dan mali durum açıklaması

Urgancılar'dan mali durum açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.