Beşiktaş, sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı

Beşiktaş Yönetimi, yeni sezon için ihtiyaç duyulan bölgelere transfer için arayışlarını sürdürürken menajerler siyah beyazlılara birçok isim öneriyor.Kulübe başta kaleci olmak üzere sağ kanat, sol kanat ve orta sahaya birçok oyuncu öneren menajerler, Beşiktaş kulüp binasının kapısına adeta karargah kurdular.
Menajerlerin kulüp yöneticilerine önerdiği isimler arasında Fabrice N'Sakala, Yuto Nagatoma, Çağlar Şahin, Luis Nani, Fidan Aliti ve Emir Umit bulunuyor. Bu isimlerden en dikkat çekici isimse Nagatomo...
Galatasaray'da yabancı kontenjanına takılan ve lisansı dondurulan Japon sol bek, sezon sonunda serbest kalacak. Siyah-beyazlı yönetim diğer isimler gibi Nagatomo'yu da değerlendirmeye aldı.
Öte yandan siyah-beyazlılar, dün sabah kontrol amaçlı koronavirüs testinden geçti. Test sonuçlarının yarın açıklanacağı belirtildi. (Haberler)
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