Beşiktaş, sözleşmesini fesh eden Victor Ruiz hakkında açıklama yaptı

Beşiktaş, sözleşmesini tek taraflı olarak fesh eden Victor Ruiz hakkında flaş bir açıklama yayımladı.
Beşiktaş JK: "Kulübümüz Victor Ruiz'e pandemi öncesi tüm ödemelerini eksiksiz şekilde yapmasına rağmen, pandemi dönemini kapsayan ödemeler konusunda görüşmeyi kabul etmemiş, lige ara verilen dönemin alacaklarını da sezon bitmeden tarafına ödenmesini talep etmiştir.Futbolcunun tek taraflı şekilde gerçekleştirmiş olduğu fesih spor yargısına taşınacak olup, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda vakit kaybetmeden girişimlerde bulunulacağını camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."
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