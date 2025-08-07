SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş, St. Patrick's deplasmanında rövanş avantajı aramaya hazır!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick's ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Shakhtar Donetsk yenilgisiyle Avrupa Ligi'ne veda eden Kara Kartal, bu turu geçerek gruplara kalma yolunda önemli bir adım atmak istiyor. St. Patrick's cephesinde ise teknik direktör Stephen Kenny, Beşiktaş'ın büyüklüğüne vurgu yaparken, Beşiktaşlı oyuncu Emirhan Topçu, aldıkları darbenin kendilerini yıldırmadığını belirtiyor.

Beşiktaş, St. Patrick's deplasmanında rövanş avantajı aramaya hazır!
Emirhan Topçu

Emirhan Topçu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Siyah Beyazlılar, UEFA Konferans Ligi'nde İrlanda Temsilcisiyle Karşılaşıyor

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde Avrupa arenasında boy göstermeye hazırlanıyor. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile deplasmanda karşılaşacak olan Siyah Beyazlılar, rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Sezona Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk karşısında alınan mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmişti. Şimdi ise Konferans Ligi'nde yoluna devam ederek taraftarlarına Avrupa kupalarında mücadele izletmek istiyor.

St. Patrick's teknik direktörü Stephen Kenny, maç öncesi yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın büyüklüğüne dikkat çekti. "Beşiktaş gibi büyük bir takımı bekliyordum!" diyen Kenny, rakiplerine duyduğu saygıyı dile getirdi. Ancak Kenny, kendi takımlarının da sahada en iyisini yapacağını ve turu geçmek için ellerinden geleni ardına koymayacaklarını vurguladı.

"BİR DARBE ALDIK AMA BİZİ YILDIRMADI!"

Beşiktaş, St. Patrick s deplasmanında rövanş avantajı aramaya hazır! 1

Beşiktaş cephesinde ise genç oyuncu Emirhan Topçu, takımın moralinin yüksek olduğunu belirtti. Shakhtar Donetsk mağlubiyetinin kendileri için bir darbe olduğunu kabul eden Topçu, "Bir darbe aldık ama bizi yıldırmadı!" şeklinde konuştu. Topçu, takım olarak bu maçı unuttuklarını ve St. Patrick's maçına odaklandıklarını ifade etti. Ayrıca, deplasmanda iyi bir sonuç alarak İstanbul'daki rövanş maçına avantajlı çıkmak istediklerini söyledi.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de bu maç öncesinde oyuncularıyla özel bir toplantı yaptığı ve onlara galibiyetin önemini anlattığı öğrenildi. Solskjaer, oyuncularından sahada disiplinli bir oyun sergilemelerini ve rakibe kolay gol fırsatı vermemelerini istedi. Ayrıca, hücumda etkili olmaları ve gol yollarında daha becerikli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Maçın yayın bilgileri de futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Taraftarlar, St. Patrick’s - Beşiktaş maçını şifresiz olarak izleyebilmek için çeşitli platformlarda arayış içerisinde. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ve canlı yayın linkleri maç saatine yakın netleşecek.

Beşiktaş, St. Patrick's karşısında alacağı iyi bir sonuçla Konferans Ligi'nde gruplara kalma yolunda önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Takımın morali yüksek ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de taktiksel hamleleriyle Siyah Beyazlılar, İrlanda deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Maç, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki geleceği açısından kritik bir öneme sahip.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
21:45
St Patricks St Patricks
-
Beşiktaş Beşiktaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD Başkanı Donald Trump'dan trans sporculara test!ABD Başkanı Donald Trump'dan trans sporculara test!
G.Saray George Gardi'ye yetkiyi verdi! 2 sürpriz...G.Saray George Gardi'ye yetkiyi verdi! 2 sürpriz...
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş konferans ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Telegram'daki suç çukuru derinleşiyor

Telegram'daki suç çukuru derinleşiyor

Yeni partinin adı kondu! CHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, BBP...

Yeni partinin adı kondu! CHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, BBP...

Türk sporunun acı kaybı! Spor spikeri Ümit Aktan vefat etti!

Türk sporunun acı kaybı! Spor spikeri Ümit Aktan vefat etti!

G.Saray George Gardi'ye yetkiyi verdi! 2 sürpriz...

G.Saray George Gardi'ye yetkiyi verdi! 2 sürpriz...

Feyenoord maçı bitti! Kaleci transferi geliyor...

Feyenoord maçı bitti! Kaleci transferi geliyor...

Morata'da sona gelindi! Kazanılacak rakam belli oldu...

Morata'da sona gelindi! Kazanılacak rakam belli oldu...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.