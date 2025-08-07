Beşiktaş, St. Patrick's deplasmanında rövanş avantajı aramaya hazır!

Siyah Beyazlılar, UEFA Konferans Ligi'nde İrlanda Temsilcisiyle Karşılaşıyor

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde Avrupa arenasında boy göstermeye hazırlanıyor. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile deplasmanda karşılaşacak olan Siyah Beyazlılar, rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Sezona Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk karşısında alınan mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmişti. Şimdi ise Konferans Ligi'nde yoluna devam ederek taraftarlarına Avrupa kupalarında mücadele izletmek istiyor.

St. Patrick's teknik direktörü Stephen Kenny, maç öncesi yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın büyüklüğüne dikkat çekti. "Beşiktaş gibi büyük bir takımı bekliyordum!" diyen Kenny, rakiplerine duyduğu saygıyı dile getirdi. Ancak Kenny, kendi takımlarının da sahada en iyisini yapacağını ve turu geçmek için ellerinden geleni ardına koymayacaklarını vurguladı.

"BİR DARBE ALDIK AMA BİZİ YILDIRMADI!"

Beşiktaş cephesinde ise genç oyuncu Emirhan Topçu, takımın moralinin yüksek olduğunu belirtti. Shakhtar Donetsk mağlubiyetinin kendileri için bir darbe olduğunu kabul eden Topçu, "Bir darbe aldık ama bizi yıldırmadı!" şeklinde konuştu. Topçu, takım olarak bu maçı unuttuklarını ve St. Patrick's maçına odaklandıklarını ifade etti. Ayrıca, deplasmanda iyi bir sonuç alarak İstanbul'daki rövanş maçına avantajlı çıkmak istediklerini söyledi.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de bu maç öncesinde oyuncularıyla özel bir toplantı yaptığı ve onlara galibiyetin önemini anlattığı öğrenildi. Solskjaer, oyuncularından sahada disiplinli bir oyun sergilemelerini ve rakibe kolay gol fırsatı vermemelerini istedi. Ayrıca, hücumda etkili olmaları ve gol yollarında daha becerikli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Maçın yayın bilgileri de futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Taraftarlar, St. Patrick’s - Beşiktaş maçını şifresiz olarak izleyebilmek için çeşitli platformlarda arayış içerisinde. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ve canlı yayın linkleri maç saatine yakın netleşecek.

Beşiktaş, St. Patrick's karşısında alacağı iyi bir sonuçla Konferans Ligi'nde gruplara kalma yolunda önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Takımın morali yüksek ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de taktiksel hamleleriyle Siyah Beyazlılar, İrlanda deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Maç, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki geleceği açısından kritik bir öneme sahip.