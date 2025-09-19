SPOR

Beşiktaş Süper Lig'de Göztepe deplasmanında konuk olurken, takımda 3 eksik bulunuyor!

Süper Lig'de geçen hafta Başakşehir'i evinde mağlup eden Beşiktaş'ta gözler Göztepe maçına çevrildi. Siyah beyazlılar İzmir'e 3 eksikle gitti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın 6 puanı bulunuyor.

Süper Lig'de çıktığı 5 mücadelede 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe ise 9 puana sahip. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2. maçını kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Göztepe maçında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda Başakşehir karşılaşmasında kırmızı kart gören Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlığı bulunan orta saha oyuncuları Salih Uçan ve Wilfred Ndidi müsabakada görev yapamayacak.

Sakatlığı geçen ve antrenmanlara başlayan Mustafa Hekimoğlu'nun kadroda olup olmayacağına ise teknik ekip karar verecek.

JOTA SILVA GÖREV BEKLİYOR

Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva, Göztepe karşısında görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'tan kiralık olarak transfer edilen Portekizli kanat oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma şansı vermesi halinde forma giyebilecek.

Öte yandan İskoç ekibi Glasgow Rangers'dan transfer edilen Rıdvan Yılmaz ise şans bulması durumunda bin 230 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuşacak.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

