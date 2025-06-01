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Beşiktaş, Süper Lig'de sezonu üçüncü sırada tamamladı! Bodrum FK karşısında gol olup yağdılar...

Trendyol Süper Lig'de sezonun son maçında Beşiktaş, deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar Bodrum FK deplasmanında kazanıp sezonu 3. sırada bitirmek istiyordu. UEFA Avrupa Ligi'nde direkt olarak play-off oynayabilmek için 3. olması gereken siyah-beyazlılar, Bodrum'u 4-0 mağlup etse de Samsunspor'un kazanması sonrası ligi 4. sırada bitirdi.

Beşiktaş, Süper Lig'de sezonu üçüncü sırada tamamladı! Bodrum FK karşısında gol olup yağdılar...
Emre Şen
Mustafa Hekimoğlu

Mustafa Hekimoğlu

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Sipay Bodrum FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sezonun son maçında hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, kritik karşılaşmayı kazanarak Reeder Samsunspor'un puan kaybetmesini bekleyecekti. Bodrum'u 4-0 mağlup eden Beşiktaş, Samsunspor'un galip gelmesinin ardından ligi dördüncü bitirdi.

MUSTAFA HEKİMOĞLU ŞOV YAPTI

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Beşiktaş'ın henüz 18 yaşındaki genç oyuncusu Mustafa Hekimoğlu, Bodrum FK'ya tam iki gol attı. Türk futbolunun geleceği en parlak oyuncuları arasında gösterilen Mustafa Hekimoğlu, gösterdiği performansla alkış topladı.

GEDSON FERNANDES BOŞ GEÇMEDİ

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Beşiktaş adına kötü geçen sezonun yıldızlarından olan Gedson Fernandes, Bodrum FK'yı da boş geçmedi. Bu sezonki 12. golüne ulaşan Portekizli oyuncu, gelecek sezon için olumlu mesajlar verdi. Siyah-beyazlıların son golünü penaltıdan Joao Mario kaydetti.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF HAKKI KAÇTI

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Samsunspor'un galibiyeti sonrası ligi dördüncü sırada bitiren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne eleme turundan katılacak. Bu sonucun ardından play-off hakkını Samsunspor elde etti.

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MS
Sipay Bodrum FK Sipay Bodrum FK
0 - 4
Beşiktaş Beşiktaş

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş Bodrum FK Mustafa Hekimoğlu
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