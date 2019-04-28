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Beşiktaş nasıl şampiyon olur? İlginç rakam...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.04.2019 22:06 | Son Güncelleme

Ankaragücü karşısında Burak Yılmaz (2), Vida ve Ljajic’in golleriyle 4-1 kazanan Beşiktaş, lider Başakşehir’le arasındaki puan farkını 3’e indirirken siyah-beyazlı taraftarlar şampiyonluğu getirecek hesaplamaları adeta hesap makinesiyle yaptı.

Beşiktaş nasıl şampiyon olur? İlginç rakam...

Süper Lig’de oynadığı son 6 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başararak bu sezon ligdeki en uzun galibiyet serisine sahip takım olan Beşiktaş, lider Başakşehir ile arasındaki puan farkını 3’e indirirken siyah-beyazlı taraftarlar da şampiyonluk hesapları yapmaya başladı.

Ligde kalan maçlar üzerinde ince hesaplar yapan Beşiktaş taraftarının aklında önümüzdeki hafta oynanacak olan Galatasaray mücadelesi var. Şayet Beşiktaş, Galatasaray deplasmanından 3 puan alır ve kalan haftalarda puan kaybetmez ve Başakşehir kalan maçlarında 1 mağlubiyet alırsa, 3 takımın ligi aynı puanda bitirme ihtimali ortaya çıkacak.

3 ekibin ligi aynı puanda tamamlaması durumunda ise Beşiktaş 3'lü averajda rakiplerine üstünlük kurduğu için ligi şampiyon olarak tamamlayacak.

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Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

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