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Beşiktaş'ta Atiba ve Larin Yeni Malatyaspor maçında yok

10.09.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Kanada Milli Takımı'ndan geç dönen Atiba Hutchinson ve Cyle Larin, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ta Atiba ve Larin Yeni Malatyaspor maçında yok

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncuları Atiba ve Cyle Larin, Malatyaspor maçında yok. İki oyuncu Kanada Milli Takımından geç döndükleri için karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

TRT Spor'dan Tuna Akdemir'in haberine göre, iki oyuncu bu hafta oynanacak maçta görev yapamayacak. Beşiktaş yarın Yeni Malatyaspor ile saat 20:00'de evinde karşılaşacak.

Atiba son olarak 6.9.2021 tarihinde ABD karşısında Kanada forması giyerken Larin dün gece oyanan Surinam maçında 66 dakika görev yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Cyle Larin
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