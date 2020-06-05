Beşiktaş'ta 117. yıl nostalji forması satışa sunuldu

Açıklamada, "Kartal Yuvası, taraftarlarımızın gönlünde çok özel bir yere sahip olan nostalji formamızı yeniden taraftarlarımızla buluşturdu.
Özel tasarım kutusunda taraftarlarımızla buluşan nostalji formanın ense kısmında reflektör kartal baskı ve 1903-2020 detayı, ön sağ yüzünde ise üretim numarası bilgisi yer alıyor.
1903 adet üretilen 117. Yıl Nostalji Forma’ya kartalyuvasi.com.tr/ ve kartalyuvasi.eu/tr/ adreslerinden hemen, seçili Kartal Yuvası mağazalarından ise yarından (6 Haziran) itibaren 499 TL’ye sahip olabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
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