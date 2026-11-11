SON DAKİKA: Fenerbahçe Dirk Kuyt ile yolların ayrıldığını açıkladı!

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından geçici olarak takımın başında bulunan Dirk Kuyt ile ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı futbolcu ile yolların ayrıldığını açıklarken yayımladığı mesajda teşekkürlerini iletti.

SARI LACİVERTLİ KULÜPTEN DUYGUSAL MESAJ

Fenerbahçe, resmi hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda Dirk Kuyt ile yıllar öncesine dayanan bağa dikkat çekti. Önce futbolcu olarak çubuklu formayı giyen, ardından teknik ekipte görev alan Kuyt'ın kulübe olan bağlılığının unutulmadığı vurgulandı.

"YERİN HİÇ DEĞİŞMEYECEK"

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Dirk Kuyt!

Sarı Lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı.

Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu’ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin.

Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz.

Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir."