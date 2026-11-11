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Galatasaray'da ayrılık kesinleşti! Menajerine iletildi: Devre arası veda

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde kadro planlaması hız kazandı. Büyük umutlarla transfer edilen genç orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu için ayrılık kararı gündeme gelirken, sarı-kırmızılıların yeni transferde uygulayacağı kriter de belli oldu.

Galatasaray'da ayrılık kesinleşti! Menajerine iletildi: Devre arası veda
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, ara transfer dönemi öncesinde orta saha bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırırken mevcut kadrosunda da değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında büyük beklentilerle kadroya dahil edilen Lesley Ugochukwu ile devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Galatasaray da ayrılık kesinleşti! Menajerine iletildi: Devre arası veda 1

Galatasaray'da teknik heyetin henüz ilk 11'de değerlendirmediği Lesley Ugochukwu, kendisine verilen süreleri de yeterince verimli kullanamadı. 20 yaşındaki Fransız orta saha, bu sezon 5 Süper Lig ve 2 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giyerken toplamda yalnızca 123 dakika sahada kaldı.

Burnley'den 3 milyon pound (3,5 milyon euro) kiralama bedeliyle kadroya katılan genç futbolcunun yıllık 2 milyon 650 bin euro maaş aldığı belirtildi.

KARAR MENAJERİNE İLETİLDİ

Galatasaray da ayrılık kesinleşti! Menajerine iletildi: Devre arası veda 2

Devre arasında kadrosunda değişime gitmek isteyen Galatasaray, Lesley Ugochukwu ile yolları ayırma kararını oyuncunun menajerine de iletti.

Fransız futbolcuyla vedalaşmayı planlayan sarı-kırmızılılar, orta saha transferinde yine genç oyunculara yönelecek. Galatasaray'ın yeni transferinde 23 yaş altı kriterini gözeterek kadrosuna takviye yapması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray
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