Galatasaray'da ayrılık kesinleşti! Menajerine iletildi: Devre arası veda

Galatasaray, ara transfer dönemi öncesinde orta saha bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırırken mevcut kadrosunda da değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında büyük beklentilerle kadroya dahil edilen Lesley Ugochukwu ile devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Galatasaray'da teknik heyetin henüz ilk 11'de değerlendirmediği Lesley Ugochukwu, kendisine verilen süreleri de yeterince verimli kullanamadı. 20 yaşındaki Fransız orta saha, bu sezon 5 Süper Lig ve 2 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giyerken toplamda yalnızca 123 dakika sahada kaldı.

Burnley'den 3 milyon pound (3,5 milyon euro) kiralama bedeliyle kadroya katılan genç futbolcunun yıllık 2 milyon 650 bin euro maaş aldığı belirtildi.

KARAR MENAJERİNE İLETİLDİ

Devre arasında kadrosunda değişime gitmek isteyen Galatasaray, Lesley Ugochukwu ile yolları ayırma kararını oyuncunun menajerine de iletti.

Fransız futbolcuyla vedalaşmayı planlayan sarı-kırmızılılar, orta saha transferinde yine genç oyunculara yönelecek. Galatasaray'ın yeni transferinde 23 yaş altı kriterini gözeterek kadrosuna takviye yapması bekleniyor.