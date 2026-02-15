SPOR

Beşiktaş'ta 20 yıllık rekor tarihe karıştı! Hyeon-Gyu Oh fırtınası esmeye devam ediyor

Siyah-Beyazlıların yeni transferi Hyeon-Gyu Oh, Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor! Güney Koreli golcü, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk iki lig maçında da ağları sarsarak ulaşılması zor bir istatistiğe imza attı. Yıldız oyuncu, 2005/06 sezonunda efsane Ailton'dan bu yana bunu başaran ilk santrfor oldu.

Beşiktaş'ta 20 yıllık rekor tarihe karıştı! Hyeon-Gyu Oh fırtınası esmeye devam ediyor
Emre Şen
Emre Şen
Oh Hyeon-Gyu

Oh Hyeon-Gyu

GKO Güney Kore
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Beşiktaş'ın hücum hattındaki yeni silahı Hyeon-Gyu Oh, formayı sırtına geçirir geçirmez kalitesini ve golcülüğünü konuşturmaya başladı.

Sahaya çıktığı ilk iki lig maçında da rakip fileleri havalandıran Güney Koreli yıldız, sadece takımına kritik puanlar kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda Siyah-Beyazlı kulübün tarihine altın harflerle geçti.

TAM 20 YIL SONRA GELEN BÜYÜK BAŞARI!

Beşiktaş ta 20 yıllık rekor tarihe karıştı! Hyeon-Gyu Oh fırtınası esmeye devam ediyor 1

Güney Koreli santrforun bu kusursuz başlangıcı, akıllara Beşiktaş'ın unutulmaz golcülerinden Brezilyalı yıldız Ailton'u getirdi.

İstatistiklere göre; Hyeon-Gyu Oh, 2005/06 sezonunda Beşiktaş formasıyla fırtına gibi bir başlangıç yapan Ailton'dan bu yana, Siyah-Beyazlı formayla çıktığı ilk iki Süper Lig maçında da gol sevinci yaşayan ilk santrfor unvanını elde etti.

Neredeyse 20 yıl sonra gelen bu muazzam istatistik, Siyah-Beyazlı taraftarların yeni golcüsüne olan güvenini zirveye taşırken, Hyeon-Gyu Oh'un sezonun geri kalanında kıracağı muhtemel rekorların da habercisi oldu.

