Beşiktaş'ta 42 gün görev yapan Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş ikinci Başkanı Hüseyin Yücel'e olay yanıt!

Beşiktaş'ta bu sezon 42 gün görev yapan ve daha sonra yolların ayrıldığı Rıza Çalımbay, kendisi hakkında bir paylaşım yapan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'e cevap verdi.

"ALLAH'IN SELAMINI ESİRGEME"

Hüseyin Yücel, sosyal medya hesabından, Rıza Çalımbay'ı da etiketleyip, "Allah'ın selamını kuldan esirgeme hocam. Çok selamlar" şeklinde bir paylaşım yaptı.

"İYİ NİYETLİ DEĞİL"

Rıza Çalımbay ise Yücel'e hitaben, "Benim adımı kullanarak bu zamana kadar yapılan açıklamaların çoğuna Beşiktaşlılığıma değer verdiğim için cevap vermedim. Fakat Hüseyin Yücel'in karakterime tamamen ters bir durumu bana yakıştırmasını kabul etmiyorum. Beşiktaş'ı ve beni karşı karşıya getirmek isteyen bu zihniyeti anlamış değilim. Gördüğüm herkese selam veririm ama görmediğim birinin selam vermediğim için bu platforma yazı yazması bana çok iyi niyetli gelmedi. Ben sonuna kadar Beşiktaşlıyım. Kimseyle bir derdim yok . Karakterimi ve kişiliğimi bilen bilir." paylaşımında bulundu.





