Beşiktaş'ta 5 futbolcudan hücuma büyük katkı verdi

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta 5 futbolcu hücuma verdikleri destekle ön plana çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Georges-Kevin N'Koudou ve Domagoj Vida, şampiyonluk sezonunda en golcü isimler arasında yer aldı. Beşiktaş sezon boyunca 89 gol atarken, bunların 55'ini bu 5 oyuncuyla kaydetti.

LARİN TAKIMIN EN GOLCÜ İSMİ OLDU

Siyah-beyazlı ekipte Kanadalı santrfor Cyle Larin, Beşiktaş adına sezonu en golcü oyuncu olarak tamamlayan isim oldu.

Beşiktaş'a 2017-2018 sezonunda transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezona kadar istediği istikrarı yakalayamadı. Sergen Yalçın yönetiminde kendini bulan Larin, bu sezonun büyük bölümünde orta sahanın solunda oynamasına rağmen 19 kez fileleri havalandırmayı başardı. Larin, atığı 19 golle kulüp kariyerindeki en golcü sezona da imza attı.

ABOUBAKAR, SAKATLIĞINA RAĞMEN 15 GOL ATTI

Beşiktaş'ın bir diğer skorer ismi Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar oldu.

Siyah-beyazlı ekipte 2016-2017 sezonunda kiralık olarak forma giyen Aboubakar, 2020-2021 sezonundaki lig maçlarını 15 golle tamamladı. Aboubakar, sezonun son 11 maçında sadece 45 dakika süre almasına rağmen takımının en golcü ikinci ismi olarak dikkati çekti.