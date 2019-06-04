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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın takım iskeleti hazır

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.06.2019 15:16 | Son Güncelleme

Beşiktaş yönetimi yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile önümüzdeki sezondan oldukça umutlu ve takımdaki bazı oyuncuların da Avcı ile yeniden yükselişe geçeceğini düşünüyor.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın takım iskeleti hazır

Bu sezon için Karius, Vida, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Güven ve Burak'tan oluşacak takım iskeleti hazır durumda olan Abdullah Avcı, yaptıracağı yeni transferlerle oynatmak istediği yeni sistemi kuracak.

Avcı'nın defans hattında Vida'nın yanına mutlaka pas yüzdesi çok yüksek olan bir stoper istediği biliniyor. Bunun yanı sıra Avcı, birçok Avrupa ve Güney Amerika takımının listesinde olan Medel'i de (iyi bir bonservis ile satılmaz ise) oyun kurma kabiliyetinden dolayı stoperde değerlendirebilecek.

Bu sezon için Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile sağ ve sol bek konusunda sıkıntı yaşamayacak olan Avcı, sadece bu iki oyuncuyu yedekleyecek transferler istiyor. Transfer komitesi ise bu iki ismin sadece yedek olarak değil Gökhan ve Caner'i zorlayacak, gerekirse yedek bırakacak kalitede oyuncular olmasını istediği için son iki sezonda olduğu gibi bek transferinde bir hayli uğraşacak.

DOĞAN ERDOĞAN İLE ANLAŞILDI
Orta sahada çok fazla oyuncu seçeneği bulunan Avcı'nın yine de Atiba'nın yaşını ve futbolda son senesi olduğunu düşünerek bir oyuncu takviyesi istediği öğrenildi. Beşiktaş transfer komitesinin bu istek doğrultusunda şu an için LASK Linz'den Doğan Erdoğan ile anlaştığı biliniyor. Abdullah Avcı'nın hücum hattında Quaresma ve Lens için nasıl bir tercihte bulunulacağı ise büyük bir merak konusu. Avcı'nın hücum hattı için en az 2 yeni transfer istemesi halinde Quaresma ve Lens'ten birinin gönderilmesi kesin hale gelecek. Bu arada kaleci transferi de Avcı'nın raporu doğrultusunda ve büyük ihtimalle kamp çalışmalarında Utku'nun göstereceği performansa göre şekillenecek.

YENİ SEZON OĞUZHAN VE GÜVEN'İN SEZONU OLABİLİR
Beşiktaş yönetiminin ise bu yeni yapılanma içinde Abdullah Avcı'dan özel bir beklentisi var. Başkan Orman ve yöneticiler Abdullah Avcı'nın son iki sezonda performansı çok düşen Oğuzhan'ı tekrar kazanmasını ve ilk 11 oynayacak seviyeye getirmesini özellikle bekliyor. Oğuzhan'ın kaybedilmemesi gereken bir yetenek olduğuna inanan başkan Orman, Avcı ile yeni bir hava yakalayacak olan milli futbolcunun bu sene patlama yapmasını istiyor. Avcı'nın bu sezon için patlatması beklenen bir diğer oyuncu ise Güven Yalçın. Santrfor oynadığı gibi sağ ve sol forvette çok rahatlıkla görev alabilen Güven Yalçın'ın, Avcı'nın banko oyuncusu olacağına ve önümüzdeki sezonların yıldız oyuncusuna dönüşeceğine olan inanç başkan ve yönetim bazında oldukça yüksek seviyede...

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