Beşiktaş'ta Abdullah Avcı sözleşme imzalıyor

Beşiktaş, yeni teknik direktörüne imzayı attırıyor. Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesinin ardından siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı.
Kara Kartal, Avcı için pazartesi günü imza töreni düzenleyecek. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın katılımıyla gerçekleşecek imza töreni 10 Haziran Pazartesi günü saat 15.00'te Vodafone Park’ta imza töreni yapılacak.
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