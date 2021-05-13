Beşiktaş'ta Aboubakar krizinin detayları ortaya çıktı

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Karagümrük yenilgisinden sonra, Galatasaray derbisinin ardından yaptığı açıklamayı yeniledi ve "Vincent Aboubakar oynamayacak. Oğuzhan Özyakup da oynamayacak. Sezon bitince konuşulacak çok şey var. Şu an şampiyonluk maçı var, hala hedefteyiz ve çok bir şey kaybetmiş değiliz. Sezon bitince konuşuruz" dedi. AKŞAM Gazetesi, tecrübeli teknik adamın bu sözlerinin iç yüzünü araştırdı. Gelen iddialar arasında ise Başkan Ahmet Nur Çebi ile Vincent Aboubakar arasındaki kriz var.

LARİN OYNUYOR ABOU OYNAMIYOR

Siyah-Beyazlılar'da kupada 3, ligde 26 maç oynayan ve 16 gol atıp, 5 asist yapan Aboubakar'ın 'Uyluk gerilmesi' sakatlığının çok daha ciddisi Larin'de de var. Ancak Kanadalı golcü, "Tedavimi sezon sonu yaparız" diyerek oynamaya devam ediyor. Abou ise bu sakatlığını bahane edip, mukavelesindeki '30 resmi maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar' hükmünün yürürlüğe girmemesi için oynamıyor. Abou'nun menajeri bu konuda Kamerunluya baskı ve telkinde bulunuyor. Menajer, Abou'nun oynaması ve mukavelesinin uzaması için bu sezonki 1.5 milyon euroluk ücretinin seneye 1 milyon 750 bin euroya çıkarılmasını istiyor.