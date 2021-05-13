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Beşiktaş'ta Aboubakar krizinin detayları ortaya çıktı

13.05.2021 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aboubakar ve menajeri 1.5 milyon euroluk maaşın 1 milyon 750 bin euroya çıkartılmasını istiyor. Ancak Başkan Çebi, buna karşı çıkıyor. Bu yüzden Kamerunlu'nun bedelsiz ayrılması ve istediği yere gitme durumu doğdu.

Beşiktaş'ta Aboubakar krizinin detayları ortaya çıktı

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Karagümrük yenilgisinden sonra, Galatasaray derbisinin ardından yaptığı açıklamayı yeniledi ve "Vincent Aboubakar oynamayacak. Oğuzhan Özyakup da oynamayacak. Sezon bitince konuşulacak çok şey var. Şu an şampiyonluk maçı var, hala hedefteyiz ve çok bir şey kaybetmiş değiliz. Sezon bitince konuşuruz" dedi. AKŞAM Gazetesi, tecrübeli teknik adamın bu sözlerinin iç yüzünü araştırdı. Gelen iddialar arasında ise Başkan Ahmet Nur Çebi ile Vincent Aboubakar arasındaki kriz var.

LARİN OYNUYOR ABOU OYNAMIYOR

Siyah-Beyazlılar'da kupada 3, ligde 26 maç oynayan ve 16 gol atıp, 5 asist yapan Aboubakar'ın 'Uyluk gerilmesi' sakatlığının çok daha ciddisi Larin'de de var. Ancak Kanadalı golcü, "Tedavimi sezon sonu yaparız" diyerek oynamaya devam ediyor. Abou ise bu sakatlığını bahane edip, mukavelesindeki '30 resmi maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar' hükmünün yürürlüğe girmemesi için oynamıyor. Abou'nun menajeri bu konuda Kamerunluya baskı ve telkinde bulunuyor. Menajer, Abou'nun oynaması ve mukavelesinin uzaması için bu sezonki 1.5 milyon euroluk ücretinin seneye 1 milyon 750 bin euroya çıkarılmasını istiyor.

ABOU'YA İKİ MAÇ CEZA GELİRSE!

Başkan Ahmet Nur Çebi ise Kamerunlu ve menajerinin talebine ısrarla karşı çıkıyor. Bu 250 bin euroluk fark yüzünden yaşanan kriz bir hayli büyük. Ahmet Nur Çebi ile Vincent Aboubakar arasındaki bu gerilim çok pahalıya patlayabilir. Aboubakar dün Fatih Karagümrük maçındaki olaylar sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, oyuncunun zaten Göztepe sınavına yetişmeyeceğini açıklamıştı. PFDK'dan 2 maç ceza çıkarsa, Aboubakar, Türkiye Kupası finalinde de yer almayacak. Yani mukavelesi uzamayacak ve istediği yere gidebilecek! (Akşam)


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Vincent Aboubakar
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