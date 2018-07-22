Beşiktaş'ta Aboubakar seferberliği

Beşiktaş yönetimi, eski golcüsü Vincent Aboubakar için Porto ile bir kez daha görüşme kararı aldı. Başkan Fikret Orman'ın Teknik Direktör Şenol Güneş'le yaptığı değerlendirmede Kamerunlu futbolcu için tüm şartların sonuna kadar zorlanması kararını aldığı ortaya çıktı. Transferden gelecek paraya da güvenen Başkan Orman, Aboubakar için bitirici darbeyi vurmayı planlıyor.
YENİ BİR GÖRÜŞME
Aboubakar'ı kiralık vermek istemeyen Porto ilk görüşmede 20 milyon Euro istedi. Beşiktaş'ın rakamı aşağı çekmek için Portekiz kulübüyle yine görüşme yapması bekleniyor..
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