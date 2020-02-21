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Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Trabzon'a karşı yok!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.02.2020 19:27 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Adem Ljajic, Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Trabzon'a karşı yok!

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta hücum futbolcusu Adem Ljajic, kadroya dahil edilmedi.

Ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Sırp futbolcu, hastanede yapılan serum tedavisene rağmen iyileşemedi ve siyah - beyazlı takımın kafilesine alınmadı.

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Beşiktaş Trabzonspor Adem Ljajic sakatlık hastalık

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