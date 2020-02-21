Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Trabzon'a karşı yok!

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta hücum futbolcusu Adem Ljajic, kadroya dahil edilmedi.

Ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Sırp futbolcu, hastanede yapılan serum tedavisene rağmen iyileşemedi ve siyah - beyazlı takımın kafilesine alınmadı.

