SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta Ajax öncesi güzel haber

Beşiktaş'ta Ajax öncesi güzel haber

25.09.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Ajax ile oynayacağı maçı hazırlıklarına başladı. Siyah beyazlılarda sakat isimlerden 3 futbolcu takımla çalıştı.

Beşiktaş'ta Ajax öncesi güzel haber

Takımın as kadrosundaki çoğu ismin sakatlık yaşaması nedeniyle adeta kriz yaşayan Beşiktaş, dün yedek eksik çıktığı maçta Altay'a 2-1 mağlup oldu. Siyah beyazlılar, bugün rotasını Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Ajax ile salı günü oynanacak maçın hazırlıklarına ara vermeden başlayan Beşiktaş'tan müjdeli haber geldi.

Siyah beyazlılarda sakatlıkları düzelen Necip Uysal, Michy Batshuayi ve Alex Teixeira takımlara çalışmalara katıldı.

Cyle Larin, takımdan ayrı düz koşu yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA SAKAT İSİMLER

Domagoj Vida
Welinton
Mehmet Topal
Miralem Pjanic
Rachid Ghezzal
Kevin N'Koudou
Francisco Montero (Hasta)
Salih Uçan
Oğuzhan Özyakup
Atiba Hutchinson

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erman Toroğlu'ndan Cüneyt Çakır'a olay sözlerErman Toroğlu'ndan Cüneyt Çakır'a olay sözler
Siville evlenecek olan prenses serveti reddetti! İşte vazgeçtiği paraSiville evlenecek olan prenses serveti reddetti! İşte vazgeçtiği para
Genç yıldız Süper Lig devine transfer olduGenç yıldız Süper Lig devine transfer oldu
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Alex Teixeira Michy Batshuayi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

Beşiktaş liderliği Altay'a devretti

Beşiktaş liderliği Altay'a devretti

Olay yaratacak açıklama! 'G.Saray'ı sahaya gömmeliyiz'

Olay yaratacak açıklama! 'G.Saray'ı sahaya gömmeliyiz'

Olaylı maçın cezaları açıklandı!

Olaylı maçın cezaları açıklandı!

İşte Ajax maçına yetişecek isimler

İşte Ajax maçına yetişecek isimler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ortam gerildi: Hayırdır sen kimsin?

Ortam gerildi: Hayırdır sen kimsin?

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Milli futbolcu Premier Lig'e damga vurdu

Milli futbolcu Premier Lig'e damga vurdu

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.