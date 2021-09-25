Beşiktaş'ta Ajax öncesi güzel haber

Takımın as kadrosundaki çoğu ismin sakatlık yaşaması nedeniyle adeta kriz yaşayan Beşiktaş, dün yedek eksik çıktığı maçta Altay'a 2-1 mağlup oldu. Siyah beyazlılar, bugün rotasını Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Ajax ile salı günü oynanacak maçın hazırlıklarına ara vermeden başlayan Beşiktaş'tan müjdeli haber geldi.
Siyah beyazlılarda sakatlıkları düzelen Necip Uysal, Michy Batshuayi ve Alex Teixeira takımlara çalışmalara katıldı.
Cyle Larin, takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Domagoj Vida
Welinton
Mehmet Topal
Miralem Pjanic
Rachid Ghezzal
Kevin N'Koudou
Francisco Montero (Hasta)
Salih Uçan
Oğuzhan Özyakup
Atiba Hutchinson
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