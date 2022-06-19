SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta Alex Teixeira bilmecesi

Beşiktaş'ta Alex Teixeira bilmecesi

19.06.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Douglas, Lens, Ljajic, N'Sakala gibi yatarak para kazanma niyetinde değil" dediği Alex Teixeira ile anlaşabileceklerini düşünüyor.

Beşiktaş'ta Alex Teixeira bilmecesi

Beşiktaş'ın geçen sezon taraftarların yoğun isteğiyle ve büyük umutlarla transfer ettiği Alex Teixeira, tam bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. Brezilyalı yıldızın gelecek sezonun kadrosunda düşünülmemesi, akıllara kadro dışı bırakılan oyuncuları getirdi. Siyah beyazlı kulüpte Douglas, Lens, Ljajic ve N'Sakala gibi oyuncuların, paralarını almaya devam etmek için kadro dışı kalmayı göze alıp, sadece tesislerde ter idmanı yapması unutulmuş değil.

BAŞKAN ÇEBİ KENDİNDEN EMİN

Yönetim bu konuda Alex Teixeira'ya güveniyor. Özellikle Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Alex karakterli bir çocuk. Para almak için yatmayı seçecek kadar basit bir oyuncu değil" dediği öğrenildi.

Teixeria'nın menajeri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Beşiktaş'la bir yıllık daha sözleşmemiz bulunuyor. Buna sadık kalacağız" demişti. Buna rağmen Brezilyalı yıldızın şimdiden kendine takım arayışı içinde olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş, yılın transferi için gözünü kararttı!Beşiktaş, yılın transferi için gözünü kararttı!
Anlaşma 2 yıllık! Resmen PSG'de...Anlaşma 2 yıllık! Resmen PSG'de...
Jesus'tan neşter! F.Bahçe'de 9 isim yolcu Jesus'tan neşter! F.Bahçe'de 9 isim yolcu
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Futbol Kulübü Alex Teixeira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi: Hazırlığınızı yapın

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi: Hazırlığınızı yapın

5 metreden yere çakıldı! Genç kadın...

5 metreden yere çakıldı! Genç kadın...

Okan Buruk sonrası ikinci bomba! Yeni golcü...

Okan Buruk sonrası ikinci bomba! Yeni golcü...

Yeni takımı, hayranlarını çok şaşırtacak!

Yeni takımı, hayranlarını çok şaşırtacak!

Beşiktaş, yılın transferi için gözünü kararttı!

Beşiktaş, yılın transferi için gözünü kararttı!

Görenler inanamadı! Göğüslerini tuttu ve...

Görenler inanamadı! Göğüslerini tuttu ve...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

''Bizim yeni bir iş bulmamız suçlulardan daha zor''

''Bizim yeni bir iş bulmamız suçlulardan daha zor''

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Armağan Çağlayan'ı şoke eden mesaj! "Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..."

Armağan Çağlayan'ı şoke eden mesaj! "Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..."

Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.