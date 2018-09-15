SPOR

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo'nun Al Nasr takımına transfer olduğu iddia edildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.09.2018 16:32 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın İspanyol forveti Alvaro Negredo'nun, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al Nasr takımına transfer olduğu iddia edildi. İspanyol forvet Negredo'nun, bu akşam Beşiktaş formasıyla son maçına çıkacağı ve Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın ardından Beşiktaş'a veda edeceği belirtildi. Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Negredo'nun Al Nasr'a transfer olduğu iddialarını yalanladı.

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo'nun Al Nasr takımına transfer olduğu iddia edildi

Beşiktaş'ın İspanyol forvet oyuncusu Alvaro Negredo'nun, BAE ekiplerinden Al Nasr ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

NTV'nin haberine göre uzun süredir görüşmelerde bulunan futbolcunun menajeriyle kulüp arasındaki pazarlıklar son bulurken taraflar el sıkıştı.

Negredo, Yeni Malatyaspor maçında taraftarın önüne son kez çıkacak. İspanyol oyuncunun forma giymesi beklenmezken yıldız ismin mücadele sonunda taraftarlara veda etmesi bekleniyor.

Negredo, Beşiktaş kariyerinde 48 resmi maçta 18 gol atmış 9 da asist yapma başarısı göstermişti.

BEŞİKTAŞ'TAN JET HIZIYLA YALANLAMA

Beşiktaş Kulübü, Alvaro Negredo'nun Al Nasr'a transferiyle ilgili olarak yalanlama geldi.

Siyah-beyazlı kulüp resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı;

NtvSpor’da yer alan futbolcumuz Alvaro Negredo’nun transferi için anlaşmaya varıldığı haberi doğru değildir.

Haberde bahsi geçen Al Nasr kulübünden şu ana kadar Negredo’nun transferi için kulübümüze yapılmış resmi bir teklif yoktur.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Alvaro Negredo al nasr

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