Beşiktaş'ta Alvaro Negredo'nun Al Nasr takımına transfer olduğu iddia edildi

Beşiktaş'ın İspanyol forvet oyuncusu Alvaro Negredo'nun, BAE ekiplerinden Al Nasr ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

NTV'nin haberine göre uzun süredir görüşmelerde bulunan futbolcunun menajeriyle kulüp arasındaki pazarlıklar son bulurken taraflar el sıkıştı.

Negredo, Yeni Malatyaspor maçında taraftarın önüne son kez çıkacak. İspanyol oyuncunun forma giymesi beklenmezken yıldız ismin mücadele sonunda taraftarlara veda etmesi bekleniyor.

Negredo, Beşiktaş kariyerinde 48 resmi maçta 18 gol atmış 9 da asist yapma başarısı göstermişti.

BEŞİKTAŞ'TAN JET HIZIYLA YALANLAMA

Beşiktaş Kulübü, Alvaro Negredo'nun Al Nasr'a transferiyle ilgili olarak yalanlama geldi.

Siyah-beyazlı kulüp resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı;

NtvSpor’da yer alan futbolcumuz Alvaro Negredo’nun transferi için anlaşmaya varıldığı haberi doğru değildir.

Haberde bahsi geçen Al Nasr kulübünden şu ana kadar Negredo’nun transferi için kulübümüze yapılmış resmi bir teklif yoktur.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

