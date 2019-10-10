Beşiktaş'ta başkan adayları listelerini divan kuruluna teslim etti

Beşiktaş Kulübünün 13 Ekim'de, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, geçici listelerini divan kurulu başkanlığına verdi.

Başkanlığa aday olması için gereken imza sayısını toplayan ve adaylığını açıklayan Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta bulunan idari binasında gerçekleştirilen teslim törenine ilk gelen isim oldu.

Listesini divan kurulu ikinci başkanı Fethi Hinginar'a teslim eden Adalı, "Önümüzdeki seçim için tüm aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım camiamız için hayırlı, uğurlu, düzeyli, güzel bir seçim olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu kadar başka bir şeye ihtiyacı yok. Umarım Beşiktaş için güzel günler olur." diye konuştu.

Adalı, projelerini ve siyah-beyazlı camianın ihtiyaçlarını daha sonra basın mensuplarıyla buluşarak açıklayacağını sözlerine ekledi.