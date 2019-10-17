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Beşiktaş'ta başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri belli oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.10.2019 18:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay'ın listeleri belli oldu. Serdal Adalı kırmızı, Hürser Tekinoktay mavi ve Ahmet Nur Çebi de krem rengi oy pusulasıyla seçime girecek.

Beşiktaş'ta başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri belli oldu

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacak isimlerin yönetim kurulu listeleri ve oy pusula renkleri belli oldu.

Serdal Adalı kırmızı, Hürser Tekinoktay mavi ve Ahmet Nur Çebi'nin krem rengi oy pusulalarıyla yer alacağı seçimde 3 adayın da yönetim kurulu listeleri açıklandı.

Divan Kurulu 2. Başkanı Fethi Hinginar tarafından listeler açıklanırken, Hinginar 3 listenin de onaylandığını ifade ederek "Bu seçimde Beşiktaş'ın büyüklüğünü tekrar ortaya koyacak, barış ve sevginin olduğu bir genel kurul diliyoruz" ifadelerini kullandı.

SERDAL ADALI: NE OLURSA OLSUN, BEŞİKTAŞ KAZANSIN

Beşiktaş’ta 20 Ekim’de yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini divan kuruluna teslim etti.

Güzel bir seçim geçmesi temennisinde bulunan Serdal Adalı, “Hayırlı olsun. İnşallah güzel bir seçim geçiririz. Sonuç ne olursa olsun Beşiktaş kazansın. Ben kim kazanırsa kazansın Beşiktaş için yeni başkanın yanında olurum. Bütün camiaya saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

“İSMAİL ÜNAL, CAMİAYI BİR ARADA TUTMAK İÇİN FEDEKARLIK YAPTI”

Başkan adaylığından çekilen İsmail Ünal’dan birleşme yönünde kendilerine bir istek gelip gelmemesi sorulması üzerine Adalı, “3 aday kaldı. İsmail Ünal’a teşekkür ediyorum. Camiayı bir arada tutmak için fedakarlık yaptı. Bana hiçbir teklifte bulunmadı. Spontane gelişen bir durum oldu. Önceden planlanması imkansızdı. Hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan adaylarının listeleri şu şekilde:

Hürser Tekinoktay (Mavi pusula)

Tamer Mert
Emre Esen
Temuçin Tüzecan
Emir Tamer
Mehmet Bilal Özokur
Ercan Ozan
Levon Kamer Dökmeciyan
Ersan Aksoylu
Aker Çıtak
Murat Guci Geçgil
Mehmet Terzi
Çağrı Göksel
Tunga Fişekçioğlu

Ahmet Nur Çebi (Krem rengi pusula)

Adnan Dalgakıran
Emre Kocadağ
Fatih Hakan Avşar
Ahmet Mesut Urgancılar
Kemal Erdoğan
Enis Ulusoy
Erdal Torunoğulları
Berkan Gocay
Umut Şenol
Hakan Daltaban
Fırat Fidan
Ali Efe Bezci

Serdal Adalı (Kırmızı pusula)

Emin Önal
Hüseyin Yücel
Doğan Küçükemdre
Ahmet Selçuk Sert
Ahmet Akçelik
Hicabi Gökdereli
Yücel Biçer
Melih Aydoğru
Süha Taşpolatoğlu
Kemal Çiloğlu
Erdal Karacan
Ahmet Oğuz Uçanlar
Uğur Fora

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