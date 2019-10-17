Beşiktaş'ta başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri belli oldu

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacak isimlerin yönetim kurulu listeleri ve oy pusula renkleri belli oldu.

Serdal Adalı kırmızı, Hürser Tekinoktay mavi ve Ahmet Nur Çebi'nin krem rengi oy pusulalarıyla yer alacağı seçimde 3 adayın da yönetim kurulu listeleri açıklandı.

Divan Kurulu 2. Başkanı Fethi Hinginar tarafından listeler açıklanırken, Hinginar 3 listenin de onaylandığını ifade ederek "Bu seçimde Beşiktaş'ın büyüklüğünü tekrar ortaya koyacak, barış ve sevginin olduğu bir genel kurul diliyoruz" ifadelerini kullandı.

SERDAL ADALI: NE OLURSA OLSUN, BEŞİKTAŞ KAZANSIN

Beşiktaş’ta 20 Ekim’de yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini divan kuruluna teslim etti.

Güzel bir seçim geçmesi temennisinde bulunan Serdal Adalı, “Hayırlı olsun. İnşallah güzel bir seçim geçiririz. Sonuç ne olursa olsun Beşiktaş kazansın. Ben kim kazanırsa kazansın Beşiktaş için yeni başkanın yanında olurum. Bütün camiaya saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.