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Beşiktaş'ta başkan adaylığı için son gün 2 Mayıs

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.04.2019 20:45 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü'nde mayıs ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa veya kurullara aday olmak isteyenlerin 2 Mayıs'ta mesai bitimine kadar dilekçelerini vermesi gerektiği bildirildi.

Beşiktaş'ta başkan adaylığı için son gün 2 Mayıs

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada, "Olağan seçimli genel kurul toplantısında yapılacak olan; yönetim kurulu başkanlığı, denetim, disiplin ile seçme ve sicil kurulları seçimlerinde aday olmak isteyen seçme ve seçilme hakkına sahip kongre üyelerimizin adaylık dilekçelerini 2 Mayıs günü saat 17.00'ye kadar Divan Kurulu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir." denildi.

Siyah-beyazlı kulüpte olağan seçimli genel kurul toplantısı, 5 Mayıs Pazar günü yapılacak. O gün çoğunluk sağlanamaması durumunda seçimli genel kurul, 12 Mayıs'ta toplanacak.

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Beşiktaş Beşiktaş Divan Kurulu

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