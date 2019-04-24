Beşiktaş'ta başkan adaylığı için son gün 2 Mayıs

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada, "Olağan seçimli genel kurul toplantısında yapılacak olan; yönetim kurulu başkanlığı, denetim, disiplin ile seçme ve sicil kurulları seçimlerinde aday olmak isteyen seçme ve seçilme hakkına sahip kongre üyelerimizin adaylık dilekçelerini 2 Mayıs günü saat 17.00'ye kadar Divan Kurulu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir." denildi.
Siyah-beyazlı kulüpte olağan seçimli genel kurul toplantısı, 5 Mayıs Pazar günü yapılacak. O gün çoğunluk sağlanamaması durumunda seçimli genel kurul, 12 Mayıs'ta toplanacak.
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