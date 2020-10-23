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Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi antrenmanı izledi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.10.2020 15:58 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında pazartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmanı Başkan Ahmet Nur Çebi de izledi.

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi antrenmanı izledi

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Basına kapalı yapılan antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas ve 5'e 2 çalışması ile taktik programın yer aldığı uygulamalara geçildi. Antrenman, yarım sahada oynanan taktik maçının ardından şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Denizlispor maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

(DHA)

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