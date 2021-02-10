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Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi idmanı izledi

10.02.2021 14:00 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi idmanı izledi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı çalışmayla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanı başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda yarın saat 20.45’te Medaş Konya Bş. Stadı’nda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00’da özel uçakla Konya’ya giderek kampa girecek.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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