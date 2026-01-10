Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı transferde açık açık isim verdi! "Onu almak istiyoruz"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün transfer politikasıyla ilgili net mesajlar verdi. Sercan Dikme’ye konuşan Adalı, hem taraftarların beklentilerine hem de kamuoyundaki eleştirilere değinerek sürecin planlı şekilde ilerlediğini vurguladı.

"RAHAT OLUN"

Transfer döneminde yoğun bir mesai harcadıklarını belirten Adalı, camiaya güven çağrısında bulundu. Başkan, çalışmaların büyük bir titizlikle sürdüğünü ifade ederken, “Taraftarımız rahat olsun” diyerek sürece dair endişe edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

"3-5 KİŞİ ELEŞTİRECEK DİYE..."

Kamuoyunda oluşan baskının transfer stratejisini etkilemeyeceğini söyleyen Serdal Adalı, aceleci davranmayacaklarını özellikle vurguladı. “3-5 kişi bizi televizyonda ve sosyal medyada eleştirecek diye acele getirip gereğinden fazla transfer ücreti vermeyeceğiz. İstediğimiz oyuncuları, bizim istediğimiz şartlarda almaya çalışıyoruz” sözleriyle mali disiplinin korunacağını dile getirdi.

İSİM VERDİ

Öte yandan Beşiktaş’ın gündemindeki isimlerden biriyle ilgili de açık konuşan Adalı, sol bek transferi için somut adımlar atıldığını belirtti. Deneyimli futbolcu için, “Nuno Tavares'i transfer etmek için uğraşıyoruz” ifadelerini kullanan başkan, görüşmelerin devam ettiğini aktardı.