Beşiktaş'ta başkanlık seçimi öncesi vahim iddialar! "Sayın başkan adayı tarafından aranarak tehditte bulunulmuştur"

Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in konuşmalarının ardından üyeler oylarını kullanmaya başladı. Yaklaşık 29 bin üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu siyah-beyazlı kulüpte, Hüseyin Yücel için mavi, Serdal Adalı için ise beyaz oy pusulası kullanılacak. Oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Seçilen aday, siyah-beyazlı kulübün 36’ncı başkanı olacak.

"HAİN, DARBECİ DEDİLER"

Genel Kurul üyelerine ve taraftarlara da seslenen Yücel, "Ben babadan Beşiktaşlıyım. Ne ikinci başkan olmayı istedim ne de başka bir makam mevki kovaladım. Benim için geçmişim devamı, hain, darbeci dediler. Çok içime attım, karşılık vermedim. Elinizi vicdanınıza koyun, bu sözleri hak ettim mi? Beşiktaş'ı sevmekte başka hiçbir şey yapmadım. Tabii ki hatalarım olmuştur ama Beşiktaş'a tek bir yanlışım dahi olmadı, olamaz. Genel kurul üyeleri nasıl bir başkan istiyorsunuz? Beşiktaş Başkanı'na sen kimsin diyen birisini mi istiyorsunuz yoksa tüm Beşiktaş başkanlarını aynı sofraya davet eden birini mi? Beşiktaş'ın armasının peşine şov yapmak için düşmedim. Hiçbir zaman algı yapmak için uğraşmadım." dedi.

"SAYIN BAŞKAN ADAYI TARAFINDAN ARANARAK TEHDİTTE BULUNULMUŞTUR"

Yücel, "Bir gelir ekosistemi oluşturdum. 86.8 milyon Euro'nun Beşiktaş'ın kasasna girmesi için güç birliği yaptım. Bu güçlü tablo bazıları için hayal olsa da benim için gerçek. Sektöründe öncü olan firmalar sponsor oldu. Maalesef dün duyuyoruz ki, bir inşaat firmasının patronu, sayın başkan adayı tarafından aranarak tehditte bulunulmuştur. Beşiktaş'a gelir getirecek bu samimi birlikteliği engellemek hangi aklın ürünü. Sayın Adalı, yahu güzel ağabeyim sen niye karalıyorsun, sen niye algı yaratma peşinde koşuyorsun, niye buna zaman ayırıyorsun? Madem bu kadar zamanın var, sen daha iyisini yap, biz de alkışlayalım." açıklamasını yaptı.

"SUÇLU OLDUKLARINI BİLİYORLAR"

Genel Kurul üyelerine ve taraftarlara da seslenen Adalı, "Biz burada oldukça Beşiktaş bir daha böyle günler yaşamayacak. Bundan sonra kimse, Beşiktaş ile ilgili böyle cümleler kuramayacak. Hepimizi çok rahatsız eden bir konuyu tekrar gündeme getirmek istiyorum. Geleneğimiz olan ve seçim öncesinde yapılması gereken divan kurulu toplantısını neden yapmak istemediler, neden kaçtılar, Beşiktaşlılardan gerçeği neden sakladılar? Cevabı çok basit; Beşiktaş’a verdikleri zararı sizlerden saklıyorlar. Suçlu olduklarını biliyorlar. Bu borç yüküyle karşınıza çıkmaktan korktular. Beşiktaş’ın en üst makamı olan Divan Kurulu üyeleri, bu zihniyete hak ettiği cevabı bugün verecektir" diye konuştu.

"BUGÜNDEN İTİBAREN BİR DAHA SİZİ KİMSE KANDIRAMAYACAK"

Serdal Adalı, bugüne kadar camiaya yerine getiremeyeceği hiçbir sözü vermediğini vurgulayarak, "Verdiğim sözlerin hepsini de eksiksiz yerine getirdim. Bugün burada söylediklerim de tarihe not düşülsün. Bugünden itibaren bir daha sizi kimse kandıramayacak. Karşınızda Beşiktaş ile yatıp Beşiktaş’la kalkan bir başkan olacak. ’O futbolcuyu ben aldım, öbürünü almadım; şunu yapacaktım izin vermediler, bunu dedim dinlemediler’ devri kapanmıştır. İkinci başkanlık döneminde bu vahim tabloyu oluşturan, kendi ifadesiyle Beşiktaş’a verilen zararın karşısında duramayan bir aday, Beşiktaşımıza nasıl liderlik edecek? Yıllardır Beşiktaşımızın hakkını yiyen, Beşiktaş ile uğraşan yapılarla nasıl mücadele edecek?" cümlelerine yer verdi.