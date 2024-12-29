SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta başkanlık seçimi öncesi vahim iddialar! "Sayın başkan adayı tarafından aranarak tehditte bulunulmuştur"

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi öncesi vahim iddialar! "Sayın başkan adayı tarafından aranarak tehditte bulunulmuştur"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.12.2024 11:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurulu'nda aday olan Başkan Hüseyin Yücel, oy verme işlemi öncesinde açıklamalarda bulundu. Yücel, sponsorluk için anlaştığı bir inşaat firmasının patronunun Başkan Adayı Serdal Adalı tarafından aranarak tehdit edildiğini iddia etti.

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi öncesi vahim iddialar! "Sayın başkan adayı tarafından aranarak tehditte bulunulmuştur"

Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in konuşmalarının ardından üyeler oylarını kullanmaya başladı. Yaklaşık 29 bin üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu siyah-beyazlı kulüpte, Hüseyin Yücel için mavi, Serdal Adalı için ise beyaz oy pusulası kullanılacak. Oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Seçilen aday, siyah-beyazlı kulübün 36’ncı başkanı olacak.

"HAİN, DARBECİ DEDİLER"

Screenshot_1

Genel Kurul üyelerine ve taraftarlara da seslenen Yücel, "Ben babadan Beşiktaşlıyım. Ne ikinci başkan olmayı istedim ne de başka bir makam mevki kovaladım. Benim için geçmişim devamı, hain, darbeci dediler. Çok içime attım, karşılık vermedim. Elinizi vicdanınıza koyun, bu sözleri hak ettim mi? Beşiktaş'ı sevmekte başka hiçbir şey yapmadım. Tabii ki hatalarım olmuştur ama Beşiktaş'a tek bir yanlışım dahi olmadı, olamaz. Genel kurul üyeleri nasıl bir başkan istiyorsunuz? Beşiktaş Başkanı'na sen kimsin diyen birisini mi istiyorsunuz yoksa tüm Beşiktaş başkanlarını aynı sofraya davet eden birini mi? Beşiktaş'ın armasının peşine şov yapmak için düşmedim. Hiçbir zaman algı yapmak için uğraşmadım." dedi.

"SAYIN BAŞKAN ADAYI TARAFINDAN ARANARAK TEHDİTTE BULUNULMUŞTUR"

Screenshot_2

Yücel, "Bir gelir ekosistemi oluşturdum. 86.8 milyon Euro'nun Beşiktaş'ın kasasna girmesi için güç birliği yaptım. Bu güçlü tablo bazıları için hayal olsa da benim için gerçek. Sektöründe öncü olan firmalar sponsor oldu. Maalesef dün duyuyoruz ki, bir inşaat firmasının patronu, sayın başkan adayı tarafından aranarak tehditte bulunulmuştur. Beşiktaş'a gelir getirecek bu samimi birlikteliği engellemek hangi aklın ürünü. Sayın Adalı, yahu güzel ağabeyim sen niye karalıyorsun, sen niye algı yaratma peşinde koşuyorsun, niye buna zaman ayırıyorsun? Madem bu kadar zamanın var, sen daha iyisini yap, biz de alkışlayalım." açıklamasını yaptı.

"SUÇLU OLDUKLARINI BİLİYORLAR"

images

Genel Kurul üyelerine ve taraftarlara da seslenen Adalı, "Biz burada oldukça Beşiktaş bir daha böyle günler yaşamayacak. Bundan sonra kimse, Beşiktaş ile ilgili böyle cümleler kuramayacak. Hepimizi çok rahatsız eden bir konuyu tekrar gündeme getirmek istiyorum. Geleneğimiz olan ve seçim öncesinde yapılması gereken divan kurulu toplantısını neden yapmak istemediler, neden kaçtılar, Beşiktaşlılardan gerçeği neden sakladılar? Cevabı çok basit; Beşiktaş’a verdikleri zararı sizlerden saklıyorlar. Suçlu olduklarını biliyorlar. Bu borç yüküyle karşınıza çıkmaktan korktular. Beşiktaş’ın en üst makamı olan Divan Kurulu üyeleri, bu zihniyete hak ettiği cevabı bugün verecektir" diye konuştu.

"BUGÜNDEN İTİBAREN BİR DAHA SİZİ KİMSE KANDIRAMAYACAK"

thumbs_b_c_21a1eada4f11b808b75d63d62f5fe218

Serdal Adalı, bugüne kadar camiaya yerine getiremeyeceği hiçbir sözü vermediğini vurgulayarak, "Verdiğim sözlerin hepsini de eksiksiz yerine getirdim. Bugün burada söylediklerim de tarihe not düşülsün. Bugünden itibaren bir daha sizi kimse kandıramayacak. Karşınızda Beşiktaş ile yatıp Beşiktaş’la kalkan bir başkan olacak. ’O futbolcuyu ben aldım, öbürünü almadım; şunu yapacaktım izin vermediler, bunu dedim dinlemediler’ devri kapanmıştır. İkinci başkanlık döneminde bu vahim tabloyu oluşturan, kendi ifadesiyle Beşiktaş’a verilen zararın karşısında duramayan bir aday, Beşiktaşımıza nasıl liderlik edecek? Yıllardır Beşiktaşımızın hakkını yiyen, Beşiktaş ile uğraşan yapılarla nasıl mücadele edecek?" cümlelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmralı'dan Abdullah Öcalan'ın mesajı paylaşıldı: "Hazırım"

İmralı'dan Abdullah Öcalan'ın mesajı paylaşıldı: "Hazırım"

Bu anketin sonuçları çok konuşulur! Muhalefetin 2 adayı da seçimi kazanıyor…

Bu anketin sonuçları çok konuşulur! Muhalefetin 2 adayı da seçimi kazanıyor…

Futbol tarihinde daha önce böyle imza görülmedi! Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, tarihe adını altın harflerle kazıyacak

Futbol tarihinde daha önce böyle imza görülmedi! Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, tarihe adını altın harflerle kazıyacak

Galatasaray U17'nin tarihi Fenerbahçe galibiyeti sonrası kızdıran açıklama! Maçı 8-1 kazanmışlardı ama...

Galatasaray U17'nin tarihi Fenerbahçe galibiyeti sonrası kızdıran açıklama! Maçı 8-1 kazanmışlardı ama...

Abdülkadir Ömür geri dönüyor! Milli oyuncu Süper Lig'den 3 takımla görüşme halinde...

Abdülkadir Ömür geri dönüyor! Milli oyuncu Süper Lig'den 3 takımla görüşme halinde...

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi öncesi vahim iddialar! "Sayın başkan adayı tarafından aranarak tehditte bulunulmuştur"

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi öncesi vahim iddialar! "Sayın başkan adayı tarafından aranarak tehditte bulunulmuştur"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.