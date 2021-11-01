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Beşiktaş'ta Batshuayi ile Rosier yerine kim oynayacak?

01.11.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta takıma katılan iki yıldızdan Josef, Lizbon'a götürülecek ancak N'Koudou yok. Pjanic riske edilmezken Batshuayi 3-4, Rosier 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Sporting maçında sağ bek pozisyonunda Necip Uysal, forvette ise Batshuayi yerine Kenan Karaman'ın oynaması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Batshuayi ile Rosier yerine kim oynayacak?

Beşiktaş; lige verilen milli ara sonrası Başakşehir, G.Saray, Hatayspor, Trabzonspor maçlarında toplam 10, Devler Ligi'deki iki Sporting karşılaşmasında ise 4 puan hedeflemişti. Ancak serinin bitmesine 2 maç kala, ligde 3 puan alırken Avrupa'da sıfır çekti.

Liderin 7 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar, Portekiz ekibiyle deplasmanda oynayacağı ve grup 3.'lüğü için büyük önem taşıyan iki kritik müsabaka öncesinde de sakatlıklarla boğuşuyor.

NECİP SAĞ BEKE KENAN FORVETE

Beşiktaş'ın Avrupa'daki kaderini belirleyecek Sporting maçı öncesinde teknik heyet 11'i oluşturmakta zorlanıyor. Batshuayi'nin yokluğunda Portekiz deplasmanında Kenan Karaman'ın forvete geçmesi, sağ bekte de Necip Uysal'ın görev yapması bekleniyor.

PJANİC, TRABZONSPOR'A YETİŞTİRİLECEK

Siyah-beyazlılarda Josef de Souza ve N'Koudou idmanlara başladı. Josef, Lizbon'a götürülecek, N'Koudou ise oynamayacak. Pjanic de riske edilmeyerek Trabzonspor maçına yetiştirilecek. Öte yandan Hatay deplasmanında sakatlanan iki futbolcudan Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama, Rosier'in ise sağ alt baldırında gerilme ve ödem tespit edildi. Batshuayi en az 3-4, Roiser ise 2-3 hafta yok.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Valentin Rosier Kenan Karaman Michy Batshuayi
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