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Beşiktaş'ta beklenen ayrılık! Chamberlain'in sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesini feshetti. Siyah-beyazlı kulüp, 2023-24 sezonunun yaz transfer döneminde Liverpool’dan kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcuyla yollarını resmen ayırdı

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık! Chamberlain'in sözleşmesi feshedildi
Cansu Akalp

Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen isimler arasında yer alan İngiliz oyuncu Alex Oxlade-Chamberlain için önemli bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ'TA CHAMBERLAIN'IN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, uzun süredir takımdan göndermek istediği İngiliz orta saha oyuncusu Oxlade Chamberlain'in sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshetti.

2023 yazında Liverpool'dan bonservis ödenmeden kadroya katılan Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş forması altında iki sezonda 50 maça çıktı ve 5 gol - 1 asist üretti.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı takımda sakatlık sebebiyle 24 maç kaçırdı.

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Anahtar Kelimeler:
alex oxlade-chamberlain beşiktaş
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