Beşiktaş'ta beklenen ayrılık! Chamberlain'in sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen isimler arasında yer alan İngiliz oyuncu Alex Oxlade-Chamberlain için önemli bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, uzun süredir takımdan göndermek istediği İngiliz orta saha oyuncusu Oxlade Chamberlain'in sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshetti.
2023 yazında Liverpool'dan bonservis ödenmeden kadroya katılan Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş forması altında iki sezonda 50 maça çıktı ve 5 gol - 1 asist üretti.
32 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı takımda sakatlık sebebiyle 24 maç kaçırdı.
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