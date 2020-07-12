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Beşiktaş'ta bir sakatlık şoku daha

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.07.2020 14:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş'tan Boateng'in sakatlık durumu ile ilgili açıklama geldi.

Beşiktaş'ta bir sakatlık şoku daha

Beşiktaş'ta Boateng, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkartıldı.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Boateng, Atiba, Ljajic ve Umut Nayır Malatyaspor maç kadrosunda yer almıyor.

İşte Beşiktaş'ın Boateng açıklaması;

"Ağrıları devam eden Boateng'in bugün yapılan kontroller neticesinde tedavisinin devam etmesine sağlık ekibimiz tarafından karar verilmiştir."

FORVETTE GÜVEN YALÇIN

Burak Yılmaz'ın sakatlığının üzerine Boateng kaybıyla Beşiktaş'ta, forvet için tek seçim kaldı. Yeni Malatyaspor karşısında forvette Güven Yalçın'ın olması bekleniyor.

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