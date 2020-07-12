Beşiktaş'ta bir sakatlık şoku daha!

Beşiktaş'ta Boateng, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkartıldı.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Boateng, Atiba, Ljajic ve Umut Nayır Malatyaspor maç kadrosunda yer almıyor.
İşte Beşiktaş'ın Boateng açıklaması;
"Ağrıları devam eden Boateng'in bugün yapılan kontroller neticesinde tedavisinin devam etmesine sağlık ekibimiz tarafından karar verilmiştir."
Burak Yılmaz'ın sakatlığının üzerine Boateng kaybıyla Beşiktaş'ta, forvet için tek seçim kaldı. Yeni Malatyaspor karşısında forvette Güven Yalçın'ın olması bekleniyor.
Diagne G.Saray'ın yeni transferini paylaştı!
Filip Novak transfer kararını verdi
Fenerbahçe'den Onyekuru hamlesi
Fenerbahçe'de stoper Ozan'a emanet
Beşiktaş'ta sağ bek genç yıldız
Ahmet Nur Çebi'den flaş yabancı sınırı açıklaması
Onyekuru sessizliğini bozdu
52 yıllık Türk kulübü başkansız kaldı!
Arda Turan'a Almanya'dan talip var
Serie A'da aradan sonraki ilk koronavirüs vakası
TFF'nin kararı sonrası ligden çekildiler!
İşte Trabzonspor'un CAS'ta duruşma tarihi!
İbrahimovic'le reklam filmleri olay oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum