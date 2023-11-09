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Beşiktaş'ta Bodo/Glimt maçının başlamasına dakikalar kala sakatlık şoku! Aboubakar kadrodan çıkarıldı

09.11.2023 20:53 | Son Güncelleme:
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Son dakika... UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Bodo/Glimt'i konuk eden Beşiktaş'ta maçın oynanmasına dakikalar kala ısınma sırasında bir sakatlık yaşandı. İşte detaylar...

Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ta maçın başlamasın dakikalar kala büyük bir şok yaşandı. Siyah-beyazlıların Gaziantep FK ve Antalyaspor maçları öncesinde yüksek ateş nedeniyle forma giyemeyen Vincent Aboubakar, Bodo/Glimt maçının 11'ine yazıldı ama son dakika kadrodan çıkarılmak zorunda kaldı.

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20:45 İY
Beşiktaş Beşiktaş
0 - 1
Bodo Glimt Bodo Glimt

ISINIRKEN SAKATLANDI

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Isınma sırasında arka adalesinde ağrı hisseden Vincent Aboubakar, Bodo/Glimt karşısında oynayamayacağını söyledi. Vincent Aboubakar'ın sakatlığının ardından yerine Cenk Tosun ilk 11 başladı.

REKORU KAÇIRDI

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Vincent Aboubakar, 1 gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olan eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun rekorunu egale edecekti.

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