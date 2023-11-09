Beşiktaş'ta Bodo/Glimt maçının başlamasına dakikalar kala sakatlık şoku! Aboubakar kadrodan çıkarıldı

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ta maçın başlamasın dakikalar kala büyük bir şok yaşandı. Siyah-beyazlıların Gaziantep FK ve Antalyaspor maçları öncesinde yüksek ateş nedeniyle forma giyemeyen Vincent Aboubakar, Bodo/Glimt maçının 11'ine yazıldı ama son dakika kadrodan çıkarılmak zorunda kaldı.

ISINIRKEN SAKATLANDI

Isınma sırasında arka adalesinde ağrı hisseden Vincent Aboubakar, Bodo/Glimt karşısında oynayamayacağını söyledi. Vincent Aboubakar'ın sakatlığının ardından yerine Cenk Tosun ilk 11 başladı.

REKORU KAÇIRDI

Vincent Aboubakar, 1 gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olan eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun rekorunu egale edecekti.





