Beşiktaş'ta Boyd ve Ersin Destanoğlu maç sonrası konuştu

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor galibiyetinin sevinci yaşanıyor. Ligde son 2 haftaya girilirken şampiyonlar ligi bileti almak için savaşan Beşiktaş'ta moraller yerinde. Tyler Boyd ve Ersin Destanoğlu, Malatyaspor galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"ÇİRKİN BİR MAÇ OYNADIK"

''Çirkin bir maç oynadık'' diyen Boyd, ''Alıştığımızın dışında bir sistemle oynadık, birçok arkadaşımız yoktu, elimizden geleni yaptık. Seyir zevki açısından iyi bir maç değildi, çirkin bir maçtı ama sahaya karakterimizi koymak zorundaydık ve öyle de yaptık'' dedi.

"DAHA YOLUN BAŞINDAYIM"

Elinden geleni yaptığını söyleyen Ersin Destanoğlu, "Karius gittikten sonra kaleye geçtim. Sergen hocam şans verdi. Teşekkür ederim. Sahaya çıktığımda elimden geleni yapıyorum. Daha 19 yaşındayım ve yolun başındayım. Hata ve eleştiri bu oyunda var. Elimden geleni yapıyorum. Böyle devam edersek yarınlar çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

