SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta Boyd ve Ersin Destanoğlu maç sonrası konuştu

Beşiktaş'ta Boyd ve Ersin Destanoğlu maç sonrası konuştu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.07.2020 00:09 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor galibiyetinden sonra oyuncular Boyd ve Ersin Destanoğlu açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta Boyd ve Ersin Destanoğlu maç sonrası konuştu

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor galibiyetinin sevinci yaşanıyor. Ligde son 2 haftaya girilirken şampiyonlar ligi bileti almak için savaşan Beşiktaş'ta moraller yerinde. Tyler Boyd ve Ersin Destanoğlu, Malatyaspor galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"ÇİRKİN BİR MAÇ OYNADIK"

''Çirkin bir maç oynadık'' diyen Boyd, ''Alıştığımızın dışında bir sistemle oynadık, birçok arkadaşımız yoktu, elimizden geleni yaptık. Seyir zevki açısından iyi bir maç değildi, çirkin bir maçtı ama sahaya karakterimizi koymak zorundaydık ve öyle de yaptık'' dedi.

"DAHA YOLUN BAŞINDAYIM"

Elinden geleni yaptığını söyleyen Ersin Destanoğlu, "Karius gittikten sonra kaleye geçtim. Sergen hocam şans verdi. Teşekkür ederim. Sahaya çıktığımda elimden geleni yapıyorum. Daha 19 yaşındayım ve yolun başındayım. Hata ve eleştiri bu oyunda var. Elimden geleni yapıyorum. Böyle devam edersek yarınlar çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu
N'Koudou derbide yokN'Koudou derbide yok
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin Ayasofya kararına İran'dan ilk yorum

Türkiye'nin Ayasofya kararına İran'dan ilk yorum

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

Yıldız oyuncuya tepki yağıyor! Takımdan kovulabilir...

Yıldız oyuncuya tepki yağıyor! Takımdan kovulabilir...

Yıldız futbolcu ile yollar resmen ayrıldı

Yıldız futbolcu ile yollar resmen ayrıldı

Mert Hakan'ın forma numarası belli oldu!

Mert Hakan'ın forma numarası belli oldu!

Konyaspor 4-3 Başakşehir | CANLI

Konyaspor 4-3 Başakşehir | CANLI

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Beşiktaş'a imza atacağını açıkladı!

Beşiktaş'a imza atacağını açıkladı!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında

Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta Boyd ve Ersin Destanoğlu maç sonrası konuştu

''Çirkin bir maç oynadık''

Beşiktaş'ta N'Koudou, Fenerbahçe derbisinde yok

N'Koudou derbide yok

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'den transfer açıklaması

Gökhan Gönül'den transfer açıklaması

ÖZET | Malatyaspor-Beşiktaş: 0-1

Beşiktaş yine kazandı

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran: Sabretmemiz gereken zorlu ve uzun süreçler var

Beşiktaş İkinci Başkanı açıklamalarda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.